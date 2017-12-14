В российских школах могут ввести двенадцатый класс
14 декабря 2017 13:18
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Школьники могут учиться двенадцать лет. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, пишет "ФедералПресс".
Депутат предложил продлить обучение в школе, а как компенсацию – предложил сделать летние школьные каникулы на один месяц длиннее.
По мнению Власова, за 11 классов школьники не успевают определить сферу, в которой они будут работать. В связи с этим он предлагает отвести в школьной программе больше времени для самостоятельной работы и для выбора профессии. Двенадцатый класс, уверен Власов, должен быть сфокусирован именно на профориентацию учащихся.
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