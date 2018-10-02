В регионе планируется создать межвузовский центр компетенций для цифровой экономики

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в Самарском университете прошла очередная экспертная сессия проектного офиса цифрового развития Самарской области, который был создан в сентябре по инициативе Губернатора Самарской областиМероприятие было посвящено подготовке кадров для цифровой экономики. Участие в нем приняли профильные проректоры ведущих вузов региона, представители органов исполнительной власти и IТ-компаний.Открыл экспертную сессию президент Самарского университета, который в своем выступлении отметил особую важность подготовки высококвалифицированных кадров для развития цифровой экономики региона.В рамках экспертной сессии обсуждались вопросы трансформации высшего образования и необходимые условия подготовки кадров для цифровой экономики с целью ее выхода на новый уровень развития.Ключевой договоренностью стало решение проработать возможность создания межвузовского центра компетенций, сформировать методологию его работы. Задачами центра должны стать подготовка и переподготовка кадров, в том числе преподавателей, способныхготовить необходимых специалистов для развития цифровой экономики, передает пресс-служба облправительства.