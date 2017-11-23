В рамках открытой платформы «Россия-страна возможностей» проводится олимпиада для студентов «Я – профессионал»
23 ноября 2017 21:11
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Участниками олимпиады могут стать студенты старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Организаторами олимпиады являются Российский союз промышленников и предпринимателей и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» совместно с ведущими университетами страны. Важнейшая цель проекта – обеспечить выстраивание на одной площадке тесного взаимодействия между основными субъектами, от которых зависит реализация экономического потенциала: талантливых и амбициозных студентов, ведущих ученых и профессионалов в своей области, лидеров бизнеса – будущих работодателей.
В 2017-2018 учебном году олимпиада пройдет по 27 направлениям, от экономики и лечебного дела до фотоники и геологии.
Победители получат право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в Национальную базу «Молодые профессионалы» и попадут на стажировки в ведущие российские компании – лидеры региона.
В феврале 2018 года для наиболее успешных студентов-участников олимпиады будут организованы зимние школы с участием лучших мировых специалистов – «звезд» своей профессии.
Олимпиадное движение имеет исключительную социальную важность и призвано охватить все регионы и вузы России. Участие в олимпиаде станет значимым показателем качества работы высших учебных заведений, а количество победителей и призеров – ярким отражением кадрового потенциала регионов.
Положение и подробная информация об олимпиаде размещены на сайте: www.yandex.ru/profi, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Самарской области.
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