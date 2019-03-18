В первые классы Самары планируется принять 14 225 учащихся

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В понедельник, 18 марта, в городской Администрации под председательством главы Самарысостоялось рабочее совещание, на повестку которого был вынесен вопрос о ходе кампании по приему детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений.Руководитель Департамента образованиярассказала, что прием заявлений от родителей по зачислению детей в первые классы ведется через единую информационную систему АСУ РСО.«Прием заявлений в электронном виде осуществляется на всей территории Самарской области уже 5-й год и практически перешел в штатный режим. Несмотря на это, система ежегодно открывается досрочно для того, чтобы в тестовом режиме родители могли научиться заполнять заявление», - пояснила Елена Чернега.Прием заявлений на 2019-2020 учебный год уже стартовал в ряде учреждений. Так 18 ноября начался прием документов в учебные заведения, за которыми закреплена вся территория города – это лицеи, гимназии, Самарская Вальдорфская школа и школа «Яктылык». В первый же день в эти учреждения было подано 2042 заявления.Елена Чернега также сообщила, что 30 января открылся прием заявлений во все школы города, за которыми закреплены территориальные участки. По состоянию на 13 марта, в системе зарегистрированы 11 558 заявлений. Из них на данный момент зачислены 8 792 ребенка.«При этом в ряде школ количество будущих первоклассников, проживающих на территориальных участках, закрепленных за общеобразовательными учреждениями, значительно превышает количество запланированных мест. Такая ситуация сложилась в школах № 124, 139, 149, 154 Промышленного района, в школах №46 и 58 Октябрьского района и в школе № 168 Кировского района», - доложила руководитель департамента.Для того, чтобы обеспечить доступность общего образования, в таких случаях Департаментом образования предпринимаются определенные меры – открываются дополнительные классы в наиболее востребованных школах, либо в школах, расположенных неподалеку.Для детей, не проживающих на закрепленных за школами территориях, прием заявлений начнется с 1-го июля. Планируется, что в первые классы Самары в этом году пойдут 14 225 ребенка, передает пресс-служба горадминистрации.