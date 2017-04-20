В окружном проекте «Победа – 2017» школьный музей Боевой Славы из Отрадного занял III место в номинации «Лучшая музейная композиция»

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В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель председателя Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Шуба, члены Общественного совета ПФО.Обращаясь к участникам совещания, заместитель полпреда Игорь Паньшин отметил: «В Приволжском федеральном округе в рамках мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне с 2014 года реализуется общественно значимый проект «Победа». Проект осуществляется по инициативе Общественного Совета ПФО и при непосредственной поддержке полномочного представителя и руководителей регионов округа. Всего в конкурсе приняли участие 192 военно-патриотических клуба, охват музеев учебных заведений регионального этапа составил 395 заявок».В ходе совещания окружная конкурсная комиссия проекта «Победа» определила победителей и утвердила итоговый протокол.В номинации «Лучший военно-патриотический клуб»: 1 место – ВПК «Беркут» (г.Белебей, Республика Башкортостан); 2 место – ВПК «Патриот» г.Ижевск (Удмуртская Республика); 3 место – ВПК «Центр гражданско- патриотического воспитания Рузаевского муниципального района Республики Мордовия».В номинации «Лучшая музейная экспозиция»: 1 место – Музей Мужества и Боевой Славы государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» (Чувашская Республика); 2 место – МОУ СОШ №73 г.Саратов (Саратовская область); 3 место – Музей Боевой Славы – центр гражданско-патриотического воспитания школы г.Отрадный (Самарская область).Музей Боевой Славы школы №8 г.Отрадного создан более 30 лет назад и имеет богатую историю: в годы Великой Отечественной войны на территории будущего Отрадного базировался 5-го запасной авиационный полк. Туда получил назначение молодой летчик-испытатель Сергей Алексеев, который после войны стал детским писателем и освещал важнейшие события русской истории. Сегодня школа №8 г.Отрадный носит его имя, а музей Боевой Славы является центром патриотического воспитания не только для учащихся школы, но и молодежи города в целом.Активисты музея оказывают шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проводят экскурсии для школьников и работников предприятий Отрадного, ухаживают за могилами погибших летчиков на кладбище в с.Черновка.Необходимо отметить, что отрадненский школьный музей стал победителем конкурса Самарской области, на который подавали заявки еще 40 музеев региона. Жюри оценивало целостность экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, наличие уникальных экспонатов, интерактивность, организацию научно-исследовательской и культурно-просветительской работы.Победители окружного проекта «Победа» будут награждены дипломами, памятными знаками и сертификатами на приобретение оборудования для своих учреждений и на поездку в Города-Герои Москву (участие в репетиции Парада Победы), Брест и Волгоград.Церемония награждения победителей и призеров конкурса «Победа» пройдет в Казани 28-29 апреля 2017 года.