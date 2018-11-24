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Новости /  Общество /  Образование  

В качестве претендентов на пост ректора Самарского университета ученый совет рассмотрел три кандидатуры

24 ноября 2018 15:16
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Все они являются докторами наук, имеют большой опыт преподавательской деятельности и административной работы.
19 октября ректор Евгений Шахматов сообщил коллективу Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, как он видит свое участие в работе вуза после завершения срока действия полномочий в январе 2019 года. Евгений Владимирович выразил готовность продолжить работу в качестве научного руководителя университета, передает пресс-служба универмитета.

Профессор Евгений Шахматов имеет заслуженное признание в научной сфере: он является членом-корреспондентом РАН, доктором технических наук, крупным ученым в области динамики и виброакустики сложных технических систем, автором и соавтором более 300 научных трудов, 30 изобретений и патентов. За период его руководства Самарский университет был включен в число лучших российских вузов, прошедших конкурсный отбор для участия в программе повышения конкурентоспособности университетов России "5-100". Также вуз вошел в глобальные рейтинги лучших университетов планеты — QS World University Rankings и THE World University Rankings, отражающие качественную трансформацию вуза и его продвижение на международной арене.

В качестве претендентов на пост ректора ученый совет рассмотрел три кандидатуры — проректора по образовательной и международной деятельности Владимира Богатырева, проректора по общим вопросам Михаила Ковалева и первого проректора — проректора по науке и инновациям Андрея Прокофьева. Все они являются докторами наук, имеют большой опыт преподавательской деятельности и административной работы.

Заслушав программы развития университета каждого из претендентов, ученый совет вуза оценил их очень высоко и единогласно рекомендовал высшему руководящему органу Самарского университета — наблюдательному совету — рассмотреть все три кандидатуры на пост ректора.

Согласно процедуре, после вердикта наблюдательного совета итоговое решение о назначении ректора принимает учредитель Самарского университета - министерство науки и высшего образования РФ. 
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