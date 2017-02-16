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Новости /  Общество /  Образование  

В Тольятти состоится чемпионат профессионального мастерства «ТСЭКskills-2017»

16 февраля 2017 16:54
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На котором будут состязаться более 150 участников по 26 профессиональным компетенциям.
21-22 февраля в Тольяттинском социально-экономическом колледже на ул. Ленина, 68 состоится чемпионат профессионального мастерства «ТСЭКskills-2017» (в формате WorldSkills), на котором будут состязаться более 150 участников по 26 профессиональным компетенциям.

Ежегодный ТСЭКskills-2017 – настоящий профессиональный полигон, на котором в максимально приближенных к реальному производству условиях конкурсанты выполняют задания, соответствующих международному уровню WorldSkills в сфере информационных технологий, дизайна, строительства, сервиса, производственных и инженерных технологий, обслуживания гражданского транспорта, безопасности.

В рамках чемпионата пройдут соревнования ТСЭКAbilympics для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 10 участников будут выполнять задания по двум компетенциям «Оператор ЭВ и ВМ» и «Экономика и бухгалтерский учет».

21 февраля девятиклассники из 22 школ, лицеев и гимназий Тольятти смогут проявить свои способности на ТСЭКJuniorSkills. Программа JuniorSkills является формой ранней профориентации на основе методики WorldSkills, которая по поручению Президента РФ включена в новую модель системы дополнительного образования детей России. Школьники будут состязаться в компетенциях электромонтаж, веб-дизайн, программные решения для бизнеса, графический дизайн, промышленный дизайн, выпечка хлебобулочных изделий, правозащитник.

Впервые в нашем городе 22 февраля в чемпионате профмастерства в номинации «Оператор ЭВ и ВМ» примут участие 5 учеников общеобразовательных школ с инвалидностью и ОВЗ.

Также для участников ТСЭКJuniorSkills в рамках деловой программы чемпионата 21 февраля пройдет игра «Путешествие по атласу новых профессий», благодаря которой школьники познакомятся с актуальными в ближайшие 15-20 лет отраслями и
специальностями.

Для учащихся 8-х классов 21-22 февраля состоится увлекательная квест-экскурсия по конкурсным площадкам чемпионата, на которой ребята смогут проникнуться боевой атмосферой напряженного состязания, продегустировать торты и булочки от будущих тольяттинских звезд-кондитеров, побывать на заседании суда, понаблюдать за слаженными действиями будущих спасателей и многое другое, сообщает пресс-служба медиацентра ТСЭК. 
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Комментарии



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