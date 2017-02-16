В Тольятти состоится чемпионат профессионального мастерства «ТСЭКskills-2017»

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Ежегодный ТСЭКskills-2017 – настоящий профессиональный полигон, на котором в максимально приближенных к реальному производству условиях конкурсанты выполняют задания, соответствующих международному уровню WorldSkills в сфере информационных технологий, дизайна, строительства, сервиса, производственных и инженерных технологий, обслуживания гражданского транспорта, безопасности.В рамках чемпионата пройдут соревнования ТСЭКAbilympics для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 10 участников будут выполнять задания по двум компетенциям «Оператор ЭВ и ВМ» и «Экономика и бухгалтерский учет».21 февраля девятиклассники из 22 школ, лицеев и гимназий Тольятти смогут проявить свои способности на ТСЭКJuniorSkills. Программа JuniorSkills является формой ранней профориентации на основе методики WorldSkills, которая по поручению Президента РФ включена в новую модель системы дополнительного образования детей России. Школьники будут состязаться в компетенциях электромонтаж, веб-дизайн, программные решения для бизнеса, графический дизайн, промышленный дизайн, выпечка хлебобулочных изделий, правозащитник.Впервые в нашем городе 22 февраля в чемпионате профмастерства в номинации «Оператор ЭВ и ВМ» примут участие 5 учеников общеобразовательных школ с инвалидностью и ОВЗ.Также для участников ТСЭКJuniorSkills в рамках деловой программы чемпионата 21 февраля пройдет игра «Путешествие по атласу новых профессий», благодаря которой школьники познакомятся с актуальными в ближайшие 15-20 лет отраслями испециальностями.Для учащихся 8-х классов 21-22 февраля состоится увлекательная квест-экскурсия по конкурсным площадкам чемпионата, на которой ребята смогут проникнуться боевой атмосферой напряженного состязания, продегустировать торты и булочки от будущих тольяттинских звезд-кондитеров, побывать на заседании суда, понаблюдать за слаженными действиями будущих спасателей и многое другое, сообщает пресс-служба медиацентра ТСЭК.