В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области
24 января 2018 00:33
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Заседание совета ректоров впервые прошло на базе ТГУ. Всего в зале собралось около 400 человек. Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов.
Главной темой обсуждения стало формирование социальных и профессиональных качеств личности студента вуза. Открывая заседание, председатель совета ректоров вузов Самарской области, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников отметил, что сегодня высшая школа должна не только давать профессиональное образование, но и воспитывать настоящих, ответственных граждан страны.
Дмитрий Азаров в своем выступлении особо отметил, что расширенное заседание совета ректоров проводится в Тольятти впервые. «Это крайне важно. Тольятти, наряду с Самарой, является крупнейшим образовательным центром не только региона, но и страны. Вопросов, которые требуют скоординированной работы вузовского сообщества, здесь ничуть не меньше, чем в областной столице», — сказал глава региона и выразил уверенность, что областное правительство всегда сможет рассчитывать на уникальный потенциал научной школы Автограда.
Глава региона напомнил, что в 2016 году Тольятти присвоен статус территории опережающего развития, городу оказывается особое внимание со стороны федеральных властей и лично Президента страны Владимира Путина. «Статус ТОР имеют лишь два города европейской части России, хотя претендовали на него более 40. Этот статус Тольятти получил потому, что в основе концепции ТОР — создание крупнейшего в стране инжинирингового центра, а это потребует большого числа высококвалифицированных специалистов», — сказал Дмитрий Азаров. Заинтересованность в сотрудничестве с ведущими вузами выражает и крупнейшее предприятие Самарской области — ПАО «АвтоВАЗ».
«Тольятти сегодня имеет очень сильные позиции высшего профессионального образования, и не случайно тольяттинский университет получил статус опорного вуза региона», — сказал глава региона. Дмитрий Азаров напомнил, что на прошлой неделе в город приезжал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе и целый ряд идей, реализованных здесь, были отмечены как потенциальная практика для тиражирования в других субъектах страны.
Перед гостями выступили ректоры ведущих вузов области: Самарского университета, Тольяттинского государственного университета, Поволжского православного института, Самарского государственного технического университета. Ректоры рассказали, как на базе их вузов проходит не только обучающая и научная, но и воспитательная работа.
Ректор Самарского университета Евгений Шахматов рассказал о формах работы с молодежью в вузе. Это и военно-патриотические клубы, и спортивные секции, и творческие союзы. И, конечно, студенческие отряды, которые действуют по различным направлениям: для педагогов, проводников, строителей. А ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал рассказал о создании на базе вуза распределенного инжинрингового центра.
Также на заседании выступил руководитель молодежного проекта Совета старост «Точка выбора» Денис Солянников. «Точка выбора» — это специальное разработанное мобильное приложение, которое позволит объединить академические группы студентов различных вузов.
Ключевая цель приложения — повысить мотивацию студентов к учебной и общественной деятельности.
Дмитрий Азаров со своей стороны отметил, что разработанный проект, безусловно, послужит повышению активности студенческого сообщества.
Также глава региона предложил совету ректоров разработать своеобразный документ по воспитательной работе на основе существующих в вузах практик. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что к мнению совета прислушаются не только на территории области, этими предложениями вполне может заинтересоваться Министерство образования РФ. Руководитель области заметил, что сейчас по инициативе главы государства в стране, и в том числе и в Самарской области, реализуется множество молодежных проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения.
Также от руководителя области поступило предложение периодически рассматривать исполнение «дорожных карт» вузов — Самарского университета и опорных вузов — на совете. По мнению Дмитрия Азарова, результат таких «товарищеских обсуждений» был бы полезен всем высшим учебным заведениям. «И это позволит достигать результата опережающими темпами», — сказал руководитель области.
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