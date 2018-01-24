В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области

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Заседание совета ректоров впервые прошло на базе ТГУ. Всего в зале собралось около 400 человек. Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов.Главной темой обсуждения стало формирование социальных и профессиональных качеств личности студента вуза. Открывая заседание, председатель совета ректоров вузов Самарской области, ректор Самарского государственного медицинского университетаотметил, что сегодня высшая школа должна не только давать профессиональное образование, но и воспитывать настоящих, ответственных граждан страны.в своем выступлении особо отметил, что расширенное заседание совета ректоров проводится в Тольятти впервые. «Это крайне важно. Тольятти, наряду с Самарой, является крупнейшим образовательным центром не только региона, но и страны. Вопросов, которые требуют скоординированной работы вузовского сообщества, здесь ничуть не меньше, чем в областной столице», — сказал глава региона и выразил уверенность, что областное правительство всегда сможет рассчитывать на уникальный потенциал научной школы Автограда.Глава региона напомнил, что в 2016 году Тольятти присвоен статус территории опережающего развития, городу оказывается особое внимание со стороны федеральных властей и лично Президента страны. «Статус ТОР имеют лишь два города европейской части России, хотя претендовали на него более 40. Этот статус Тольятти получил потому, что в основе концепции ТОР — создание крупнейшего в стране инжинирингового центра, а это потребует большого числа высококвалифицированных специалистов», — сказал Дмитрий Азаров. Заинтересованность в сотрудничестве с ведущими вузами выражает и крупнейшее предприятие Самарской области — ПАО «АвтоВАЗ».«Тольятти сегодня имеет очень сильные позиции высшего профессионального образования, и не случайно тольяттинский университет получил статус опорного вуза региона», — сказал глава региона. Дмитрий Азаров напомнил, что на прошлой неделе в город приезжал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе и целый ряд идей, реализованных здесь, были отмечены как потенциальная практика для тиражирования в других субъектах страны.Перед гостями выступили ректоры ведущих вузов области: Самарского университета, Тольяттинского государственного университета, Поволжского православного института, Самарского государственного технического университета. Ректоры рассказали, как на базе их вузов проходит не только обучающая и научная, но и воспитательная работа.Ректор Самарского университетарассказал о формах работы с молодежью в вузе. Это и военно-патриотические клубы, и спортивные секции, и творческие союзы. И, конечно, студенческие отряды, которые действуют по различным направлениям: для педагогов, проводников, строителей. А ректор Тольяттинского государственного университетарассказал о создании на базе вуза распределенного инжинрингового центра.Также на заседании выступил руководитель молодежного проекта Совета старост «Точка выбора». «Точка выбора» — это специальное разработанное мобильное приложение, которое позволит объединить академические группы студентов различных вузов.Ключевая цель приложения — повысить мотивацию студентов к учебной и общественной деятельности.Дмитрий Азаров со своей стороны отметил, что разработанный проект, безусловно, послужит повышению активности студенческого сообщества.Также глава региона предложил совету ректоров разработать своеобразный документ по воспитательной работе на основе существующих в вузах практик. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что к мнению совета прислушаются не только на территории области, этими предложениями вполне может заинтересоваться Министерство образования РФ. Руководитель области заметил, что сейчас по инициативе главы государства в стране, и в том числе и в Самарской области, реализуется множество молодежных проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения.Также от руководителя области поступило предложение периодически рассматривать исполнение «дорожных карт» вузов — Самарского университета и опорных вузов — на совете. По мнению Дмитрия Азарова, результат таких «товарищеских обсуждений» был бы полезен всем высшим учебным заведениям. «И это позволит достигать результата опережающими темпами», — сказал руководитель области.