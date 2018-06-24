В Самарском университете состоится защита дипломных работ слабослышащих студентов

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В течение 5 лет студенты обучались по программе «Психология и социальная педагогика» направления «Психолого-педагогическое образование» Самарского университета. Высшее образование получили 22 студента с различной степенью нарушения слуха - от слабослышащих до глухих. Средний возраст людей в группе - 33 года. Студенты получали высшее образование уже имея за плечами среднее общее и среднее профессиональное.В процессе обучения преподаватели учитывали психофизиологические и индивидуально-личностные особенности студентов, степень слухового восприятия, нарушение внятности произношения, трудности в понимании научного материала. На всех занятиях работали квалифицированные сурдопереводчики, чья компетенция позволяла донести до слабослышащих студентов суть сложных терминов.Свои знания выпускники смогут применять в учреждениях образования, культуры, социальной сферы. Так как общество испытывает острую нехватку в подобных узкопрофильных специалистах, большинство выпускников уже трудоустроены: они работают в центрах социального обслуживания населения, в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха. Они оказывают психологическую и социально-педагогическую помощь, как детям, так и взрослым, испытывающим трудности в адаптации в повседневной жизни.Уникальный для губернии проект стартовал в 2013 году по инициативе тогда еще главы Самары Дмитрия Азарова. Финансирование осуществлялось в рамках долгосрочной целевой муниципальной программы по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012 - 2016 годы», пролонгированной до 2018 года. Обучением слабослышащих студентов занимались преподаватели кафедры «Управление человеческими ресурсами» и сотрудники Центра инклюзивного образования Самарского университета, сообщает пресс-служба минобразования и науки СО.