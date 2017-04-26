В Самарском университете работают над созданием биомодуля для размещения на борту наноспутника

102

До сих пор наноспутники применялись в основном для изучения земной поверхности и атмосферы Земли, а также космического пространства и факторов его воздействия на техногенные объекты. В научной литературе описано лишь три эксперимента с объектами живой природы, осуществленных на КА класса наноспутников.В настоящее время биологические исследования на орбите проводятся главным образом либо на борту МКС, либо на больших научных спутниках, таких как российские космические аппараты серии «Бион».Использование наноспутников позволяет повысить эффективность биологических исследований за счет относительно небольшой стоимости проведения экспериментов и увеличения их числа и, как следствие, возможности быстрой корректировки программы исследований по полученным результатамНемаловажным также является возможность реализации биологических экспериментов на неисследованных до настоящего времени орбитах и участках космоса. Это позволит изучить влияние условий открытого космоса, которые сложно промоделировать на Земле, и знания о которых крайне важны для планирования длительного межпланетарного полета человека и (или) организации Лунной базы.В рамках работ по созданию биомодуля было проведено множество биологических экспериментов, направленных на отбор тестовых биообъектов, в которых изучались особенности жизненного цикла и метаболизма потенциальных кандидатов для демонстрационного эксперимента в космосе - насекомых, высших растений, водорослей, одноклеточных и многоклеточных грибов, бактерий, простейших, коловраток, червей, клещей и насекомых. Были разработаны средства контроля состояния биообъектов и система обеспечения их жизнедеятельности. Полученные результаты позволили сформировать концепцию универсального биологического модуля для наноспутников семейства SAMSAT, который позволит проводить исследования в области как фундаментальных, так и прикладных вопросов биологии и медицины.Прикладные аспекты касаются производства в космических условиях пищи и медикаментов, строительных материалов и топлива, а также создания пригодных для жизни условий и их восстановления в случае неполадок или аварий. В перспективе, речь идет не только о базовых составляющих обитаемой среды – некоторые изучаемые организмы могут использоваться для производства высокотехнологичных мембран, фильтров, пленок и сенсоров. Наноспутники-носители биомодулей это не только плацдарм для предварительных исследований, но и самостоятельный научно-технический проект, который позволит получить важные данные в таких областях, как теория эволюции, генетика, экология, палеоэкология, бионика, биотехнология, этология и др.По словам руководителя проекта заведующего кафедрой лазерных и биотехнических систем Самарского университета Валерия Захарова, прототип биомодуля сейчас испытывается в лабораторных условиях. После проведения полного цикла испытаний планируется демонстрационный эксперимент на орбите, в котором будет изучаться реакция различных биообъектов на действие факторов космической среды. Успешная реализация эксперимента позволит Самарскому университету предложить заинтересованным сторонам, как в России, так и за рубежом, универсальную платформу, обладающую широким функционалом для проведения различных медико-биологических исследований в космосе, сообщает пресс-служба Самарского университета.