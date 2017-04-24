В Самарском университете пройдет международная Конференция «Информационные технологии и нанотехнологии»
24 апреля 2017 14:26
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На Конференции ИТНТ-2017 будут обсуждаться проблемы фундаментальных и прикладных исследований, компьютерного моделирования, а также разработки и практическое внедрение компонентов информационно-телекоммуникационных систем и активизация научно-практической деятельности исследователей в этом направлении.
Ведущие отечественные и зарубежные ученые поделятся опытом использования инновационных технологий в учебно-образовательной деятельности при подготовке ИТ-специалистов. Среди приглашенных докладчиков: профессор Сергей Сажин (Университет Брайтона, Великобритания), доктор Экарт Михаэльзен (Институт оптоэлектроники им. Фраунгофера, Германия), профессор Билал Билалов (Институт Механики и Математики Академии Наук, Азербайджан).
Для привлечения молодых людей в сферу передовых научных исследований и высоких технологий в рамках Конференции будет проведена Молодежная школа. В ее работе примут участие молодые ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты и студенты старших курсов. Эта школа поможет молодым исследователям узнать о практическом применении современных информационных технологий для решения актуальных задач в высокотехнологичных отраслях промышленности.
По информации оргкомитета, особой популярностью будущих участников конференции, пользуется предстоящий семинар по новому научно-образовательному направлению «Глубокое обучение». Его проведет компания NVIDIA Corporation - один из мировых лидеров в разработке систем искусственного интеллекта.
Также студенты и молодые ученые познакомятся с новейшими научными достижениями по тематике Конференции, с уникальным научным оборудованием и лабораторной базой Самарского университета, где проводятся различные исследования, сообщает пресс-служба Самарского университета.
На семинарах молодежной школы с обзорными и специализированными докладами выступят ведущие отечественные и зарубежные ученые и специалисты. В рамках школы состоится конкурс докладов молодых ученых.
Весь комплекс мероприятий позволит участникам Молодежной школы не только повысить профессиональный уровень, но и в дальнейшем опубликовать свои научные результаты в изданиях, в том числе, индексируемых в научных базах Scopus и Web of Science.
Фото innoros.ru
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