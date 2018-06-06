В Самарском университете пройдет германо-российская конференция

Выпускники германских программ вместе с экспертами из Германии и России (среди которых члены руководства Германо-Российского форума, Посольства Германии в России, руководства Университета Вюрцбурга, специалисты германских университетов и Самарского университета) обсудят актуальные вопросы научной, образовательной и экономической жизни, а также проблемы сотрудничества Россиии Германии.7 июня в открытии конференции примут участие ректор Самарского университета Евгений Шахматов, президент Университета Вюрцбурга Альфред Форхель, а также руководитель отдела науки Посольства Германии в Москве Михаэль Добис, эксперт по работе с выпускниками Университета Вюрцбурга Михаэла Тиль, руководитель московского бюро Германо-Российского Форума Артем Лысенко.Гости познакомятся с опытом сотрудничества двух ведущих вузов в ходе презентации: «История успеха: дигитализация сотрудничества Университета Самары и Университета Вюрцбурга и новая программа двойных дипломов».В фокусе внимания участников конференции - перспективы, открывающиеся перед выпускниками германских программ в свете современной ситуации в науке и экономике и стремительно развивающихся информационных технологий. На семинарах и воркшопах будут затронуты актуальные вопросы.В рамках конференции состоятся встречи с представителями руководства Самарской области, кроме того, участники посетят самарские предприятия с германскими инвестициями - «Роберт Бош Самара» и «Евротехника», сообщает пресс-служба облправительства.