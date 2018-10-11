В Самарском университете пройдет Фестиваль науки NAUKA 0+
11 октября 2018 16:23
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Создать «поющие молнии», узнать, что скрывает нейробиология, погрузиться в мистический мир сказок Гофмана.
Вуз вновь станет открытой площадкой для знакомства с разными областями науки среди которых: космос, математика, физика, химия, гуманитарные науки, лингвистика, юриспруденция, экономика и инновации, техника и технологии. Фестиваль не имеет возрастных ограничений, он будет интересен всем, кто любит новое, неизвестное и увлекается наукой.
Центральная выставка VIII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ откроется в пятницу, 12 октября. Основная экспозиция будет работать в манеже Самарского университета (Московское шоссе, 34, корпус 17) с 10 до 18 часов. Второй день фестиваля - лекционный, пройдет в учебном корпусе по адресу: Академика Павлова, 1, к. 22в.
«В этом году Фестиваль науки осваивает новый формат. Чтобы гостям фестиваля не пришлось «разрываться» между основной экспозицией и интересными лекциями, мы разделили выставочную экспозицию и лекторий. Теперь успеть можно всё», - отметила заместитель руководителя оргкомитета Любовь Курганская.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, опытах, экспериментах. Активно изучать науку юным исследователям помогут интерактивные выставки, квесты, игры. На интерактивной выставке, посвященной наноспутникам ребята познакомятся с космическими аппаратами, которые разрабатываются в Самарском университете, площадка робототехники порадует встречей с роботом AR-600E, похожим на человека. Познакомится с секретами киносъемки поможет хромокей-площадка, где после ознакомительной программы каждый гость получит видео с собой в главной роли на электронную почту. Участники социального эксперимента «Маршруты родного города или городская социология» поймут, какой Самара видится лично им и создадут свою карту города.
Для желающих более серьезно и глубоко погрузиться в мир науки 13 октября стартует лекторий. Гости фестиваля смогут посетить 14 научно-популярных лекций, где узнают о том, что такое космический лифт, как избавиться от космического мусора, как создать голограмму и что такое «ракетоплан», а также о многом другом.
Лекции по «науке будущего» - биотехнологии прочтет доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии, декан биологического факультета Глеб Рытов.
Ребята, увлеченные физикой смогут осуществить свою мечту и собрать «музыкальную катушку Тесла», в которой молнии способны воспроизводить ту или иную музыкальную мелодию, что на научном языке называется «аудиомодуляция плазмы».
Кроме того, в рамках «Лектория 15х4» (международное движение молодых ученых, которые читают научно-популярные лекции за 15 минут) гости фестиваля откроют для себя, что внутри молнии, можно ли ее укротить, как обнаружить след молнии в камне, и где искать максимальное скопление молний.
Понять, как глубоко технологии входят в нашу жизнь, поможет лекция про цифровую психодиагностику, которую прочтет социальный психолог, популяризатор науки экс-менеджер продуктов на стыке datascience и психометрики Александр Фенин. Он расскажет о цифровых психоаналитиках XXI века - психологах и их ручных алгоритмах; о том как в будущем будут измерять личность человека и как в Китае реализуют сценарии сериала «Чёрное зеркало» в реальной жизни.
Также в рамках лектория психолог Дмитрий Козлов расскажет про «эффект Люцифера». Слушатели поймут, как и почему честные и искренние люди могут предавать и причинять вред другим, узнают о психологических причинах зла и о том, как самому случайно не превратиться в монстра, передает пресс-служба Самарского университета.
Вуз вновь станет открытой площадкой для знакомства с разными областями науки среди которых: космос, математика, физика, химия, гуманитарные науки, лингвистика, юриспруденция, экономика и инновации, техника и технологии. Фестиваль не имеет возрастных ограничений, он будет интересен всем, кто любит новое, неизвестное и увлекается наукой.
Центральная выставка VIII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ откроется в пятницу, 12 октября. Основная экспозиция будет работать в манеже Самарского университета (Московское шоссе, 34, корпус 17) с 10 до 18 часов. Второй день фестиваля - лекционный, пройдет в учебном корпусе по адресу: Академика Павлова, 1, к. 22в.
«В этом году Фестиваль науки осваивает новый формат. Чтобы гостям фестиваля не пришлось «разрываться» между основной экспозицией и интересными лекциями, мы разделили выставочную экспозицию и лекторий. Теперь успеть можно всё», - отметила заместитель руководителя оргкомитета Любовь Курганская.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, опытах, экспериментах. Активно изучать науку юным исследователям помогут интерактивные выставки, квесты, игры. На интерактивной выставке, посвященной наноспутникам ребята познакомятся с космическими аппаратами, которые разрабатываются в Самарском университете, площадка робототехники порадует встречей с роботом AR-600E, похожим на человека. Познакомится с секретами киносъемки поможет хромокей-площадка, где после ознакомительной программы каждый гость получит видео с собой в главной роли на электронную почту. Участники социального эксперимента «Маршруты родного города или городская социология» поймут, какой Самара видится лично им и создадут свою карту города.
Для желающих более серьезно и глубоко погрузиться в мир науки 13 октября стартует лекторий. Гости фестиваля смогут посетить 14 научно-популярных лекций, где узнают о том, что такое космический лифт, как избавиться от космического мусора, как создать голограмму и что такое «ракетоплан», а также о многом другом.
Лекции по «науке будущего» - биотехнологии прочтет доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии, декан биологического факультета Глеб Рытов.
Ребята, увлеченные физикой смогут осуществить свою мечту и собрать «музыкальную катушку Тесла», в которой молнии способны воспроизводить ту или иную музыкальную мелодию, что на научном языке называется «аудиомодуляция плазмы».
Кроме того, в рамках «Лектория 15х4» (международное движение молодых ученых, которые читают научно-популярные лекции за 15 минут) гости фестиваля откроют для себя, что внутри молнии, можно ли ее укротить, как обнаружить след молнии в камне, и где искать максимальное скопление молний.
Понять, как глубоко технологии входят в нашу жизнь, поможет лекция про цифровую психодиагностику, которую прочтет социальный психолог, популяризатор науки экс-менеджер продуктов на стыке datascience и психометрики Александр Фенин. Он расскажет о цифровых психоаналитиках XXI века - психологах и их ручных алгоритмах; о том как в будущем будут измерять личность человека и как в Китае реализуют сценарии сериала «Чёрное зеркало» в реальной жизни.
Также в рамках лектория психолог Дмитрий Козлов расскажет про «эффект Люцифера». Слушатели поймут, как и почему честные и искренние люди могут предавать и причинять вред другим, узнают о психологических причинах зла и о том, как самому случайно не превратиться в монстра, передает пресс-служба Самарского университета.
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