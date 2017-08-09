В Самарском университете подведены первые итоги приемной кампании 2017 года

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В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва подведены первые итоги приемной кампании 2017 года. Суммарно в первую и вторую "волны" абитуриентов, поступающих в университет на общих основаниях на бюджетные места, было зачислено 1578 человек. Соответствующие приказы на зачисления опубликованы на сайте Самарского университета.1246 человек поступило на 50 направлений подготовки по программам бакалавриата, 332 - на 8 направлений специалитета. Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86. Это выше показателей прошлого года и плановых значений нынешней приемной кампании.Всего интерес к Самарскому университету проявили около трехсот абитуриентов из других регионов страны. Наибольшее количество человек поступило из Оренбургской, Саратовской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа.Достаточно результативно проявили себя и специальные программы по работе с одаренными детьми, реализуемые Самарским университетом. Среди них всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей "Спутник". В отборочных этапах конкурса приняли участие полторы тысячи человек. Финал проходил в "Артеке" в рамках "космической смены", где ребята изучали азы конструкторской деятельности. 9 из 11 финалистов-старшеклассников, поступили учиться в Самарский университет. Это молодые люди, увлеченные исследованиями в области космонавтики из Самары, Мурманска и даже Хабаровска.На данный момент иностранцев подавших документы на первый курс уже больше в два раза, чем в прошлом году - 301 человек. Прием иностранных граждан продолжится до середины сентября. Приемная комиссия продолжает работу. На платное обучение документы будут принимать до 24 августа. До сентября – на места по очно-заочному и заочному формам обучения.10 августа завершается прием документов в магистратуру. Здесь для поступления открыто 831 бюджетное место.