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В Самарском университете подведены первые итоги приемной кампании 2017 года

9 августа 2017 11:08
269
В Самарском университете подведены первые итоги приемной кампании 2017 года
Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86.

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва подведены первые итоги приемной кампании 2017 года. Суммарно в первую и вторую "волны" абитуриентов, поступающих в университет на общих основаниях на бюджетные места, было зачислено 1578 человек. Соответствующие приказы на зачисления опубликованы на сайте Самарского университета.
1246 человек поступило на 50 направлений подготовки по программам бакалавриата, 332 - на 8 направлений специалитета. Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86. Это выше показателей прошлого года и плановых значений нынешней приемной кампании.

 Всего интерес к Самарскому университету проявили около трехсот абитуриентов из других регионов страны. Наибольшее количество человек поступило из Оренбургской, Саратовской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа.

Достаточно результативно проявили себя и специальные программы по работе с одаренными детьми, реализуемые Самарским университетом. Среди них всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей "Спутник". В отборочных этапах конкурса приняли участие полторы тысячи человек. Финал проходил в "Артеке" в рамках "космической смены", где ребята изучали азы конструкторской деятельности. 9 из 11 финалистов-старшеклассников, поступили учиться в Самарский университет. Это молодые люди, увлеченные исследованиями в области космонавтики из Самары, Мурманска и даже Хабаровска.
На данный момент иностранцев подавших документы на первый курс уже больше в два раза, чем в прошлом году - 301 человек. Прием иностранных граждан продолжится до середины сентября. Приемная комиссия продолжает работу. На платное обучение документы будут принимать до 24 августа. До сентября – на места по очно-заочному и заочному формам обучения.
10 августа завершается прием документов в магистратуру. Здесь для поступления открыто 831 бюджетное место.
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Комментарии



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