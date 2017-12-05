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В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом.
В Самарском университете откроется совместная российско-китайская научная лаборатория по двигателестроению
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В Самарском университете откроется совместная российско-китайская научная лаборатория по двигателестроению

5 декабря 2017 16:30
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В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом.
Инициатором открытия российско-китайской научно-образовательной лаборатории по двигателестроению выступил один из ведущих учебных и исследовательских институтов Китая - Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики (NUAA). Лаборатория для совместных научных исследований будет базироваться в Самарском университете.

«Мы занимаемся разработкой принципиально нового подхода в создании малоразмерного двигателя. Китайцы, чтобы решать эту задачу комплексно, (как это делается в нашем Институте), не имеют достаточных ресурсов по отдельным направлениям”, - объяснил заместитель директора Института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ), доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Дмитрий Угланов. По его словам, тематика разработок, которыми занимается ИДЭУ, очень интересна NUAA. Кроме того, в совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. “Теоретические исследования коллеги из Нанкина будут проводить у себя, а отрабатывать идеи на практике приедут в Самарский университет”, – добавил Дмитрий Угланов. Уже сейчас китайская сторона готова присылать в вуз для проведения различных научных работ 25 человек в год, а в дальнейшем и более. При этом бакалавры, магистры и аспиранты из Китая будут обучаться в Самарском университете за свой счет - в NUAA создают большой фонд для решения этих задач.

Сотрудничество с Нанкинским университетом открывает широкие возможности и для студентов, аспирантов и преподавателей Самарского университета. Китайская сторона заинтересована в развитии научного потенциала в области двигателестроения и готова оплачивать все расходы по визитам преподавателей Института двигателей и энергетических установок для чтения курса лекций. Студенты и аспиранты ИДЭУ также смогут поехать в Нанкинский университет и учиться там в течение семестра, китайская сторона обеспечивает выгодные условия, предусмотрена даже выплата стипендий (около 25 000 руб.). “Это редкая возможность оценить технические возможности и уровень образования одного из лучших исследовательский университетов Китая аэрокосмического профиля”, - убежден Дмитрий Угланов. Обучение доступно в рамках совместных с Нанкином образовательных программам.

Сотрудничество с Нанкином началось в 2015 году, когда делегация СГАУ по приглашению NUAA приехала на конференцию, посвященную взаимодействию Китая с Россией в области науки и образования. После подписания договора в 2016 году началась реальная работа. 

Блестящие результаты, которые продемонстрировали китайские бакалавры после обучения в ИДЭУ, а также разработки ведущих кафедр Института, представленные в рамках визита самарской делегации в Нанкин, послужили толчком к созданию лаборатории.

Сотрудничество с Нанкинским университетом – только первый шаг на пути развития научно-образовательных связей с Китаем. Уже сейчас Институт двигателей и энергетических установок Самарского университета успешно ведет переговоры о сотрудничестве с Пекинским университетом астронавтики и аэронавтики – самым котируемом университетом в аэрокосмической сфере Китая, сообщает пресс-служба Самарского университета.



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