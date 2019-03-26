В Самарском политехе завершился региональный этап конкурса «Взлет»

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Напомним, он проводится в рамках реализации научно-образовательной программы конкурсного отбора школьников в Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи Самарской области в сфере науки, техники и технологий. По 11 направлениям состоялся финальный региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», очный этап которого будет проведен в июле 2019 года в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи).На заключительный региональный этап конкурса поступило 1002 исследовательских проекта. Около 70 экспертов – представители вузов и организаций-партнеров конкурса «Взлет» – провели экспертизу, после чего до очной защиты были допущены 324.Всего в рамках заключительного этапа конкурса «Взлет» прошло 32 заседания секций по естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. В работе принимали участие представители вузов, научных организаций и предприятий Самарской области. В каждой секции участвовал психолог от регионального социопсихологического центра.По итогам конкурса 39 участников стали победителями, 94 – призерами, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ