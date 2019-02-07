В Самарском политехе обсудили будущее энергетики

96

6 февраля в опорном университете прошла открытая лекция профессора института физической химии университета г. Росток (Германия) Сергея Веревкина. Совместно с заведующим кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» Андреем Пимерзиным он разрабатывает оригинальные способы получения топлив из природного возобновляемого сырья. Этому актуальному вопросу и была посвящена встреча.– Ископаемые источники энергии – нефть, газ, уголь – конечны, поэтому уже сегодня человечество должно быть готово к тому моменту, когда основными энергоносителями станут энергия солнца и биомасса. Энергии, содержащейся в биомассе (деревья, кустарники, водоросли), хватит на все человеческие нужды, – подчеркнул профессор.В 2016 году проект ученых «Термодинамика и катализ как основа стратегии создания перспективных процессов получения топлив из возобновляемого сырья и технологий аккумулирования водорода с использованием ненасыщенных органических соединений» вошел в число победителей конкурса грантов правительства РФ.– Тематика нашего проекта концентрируется вокруг двух ключевых направлений. Во-первых, это альтернативная энергетика, то есть замена традиционных энергоносителей на более интенсивные и современные, как, например, водород. И, во-вторых, – возобновляемое сырье, – говорит Андрей Пимерзин.По условиям мегагранта в Политехе была создана лаборатория «Перспективные технологии переработки возобновляемого органического сырья и аккумулирования водорода», руководителем которой стал Сергей Веревкин.– Наша задача – поиск технологических решений и химических веществ, способных обеспечить безопасное накопление и высвобождение водорода, – рассказывает он. – Затем может быть получено топливо, похожее на дизельное или бензин, но, в отличие от них, абсолютно экологичное.По словам Андрея Пимерзина, проект не предполагает технического воплощения идеи. В данном случае речь идет об интеллектуальной продукции – статьях, заявках на патенты. Однако ученые взяли на себя обязательство материализовать свою идею: к концу этого года будет создан действующий прототип установки, позволяющей получить из водорода экологически чистую энергию, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: Евгения Нектаркина/СамГТУ