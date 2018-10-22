В Самарском политехе к столетию комсомола будет заложена новая капсула времени

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В честь значимой даты Самарский политех совместно с выпускниками-деятелями комсомола организует торжественную встречу. Она состоится 25 октября в первом корпусе университета по адресу: ул. Первомайская, 18.В 15:30 состоится возложение цветов к мемориальному обелиску «Штык и зачетная книжка». Затем гости будут приглашены в актовый зал, где в 16:00 начнется праздничный концерт. В роли ведущих вечера выступят артисты Политеха – КВНщики разных лет.В течение вечера с приветственными словами на сцену будут выходить комсомольцы Политеха – секретари комитета комсомола, делегаты съездов ВЛКСМ, руководители и участники студенческих строительных отрядов. С творческими номерами выступят как выпускники вуза, так и сегодняшние студенты – они споют песни, прочитают стихи, представят танцевальные номера. Юмористические миниатюры покажут молодая команда КВН «Волжане», команда-чемпион премьер-лиги КВН «СОК», а также знаменитый СТЭМ Политеха – «Куполин».В завершение праздничного концерта гостей ожидает знаменательное событие – закладка капсулы времени с посланием к будущим поколениям политехников. Напомним, капсула, 38 лет ожидавшая своего часа в стене первого корпуса, была вскрыта ветеранами комсомольского движения университета 11 октября.Кроме того, с 15:00 для гостей и участников праздника в холле перед актовым залом будет работать фотовыставка «Комсомол Политеха».Кстати, в очередном номере газеты «Инженер» к юбилею вышла специальная вкладка – «Молодой инженер», где собраны интересные факты о куйбышевском и институтском комсомоле, передает пресс-служба СамГТУ.