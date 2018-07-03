В Самарской области завершился основной период сдачи ЕГЭ
3 июля 2018 14:09
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Как и в прошлые годы, на этапе государственной итоговой аттестации выпускники XI (XII) классов сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику и на выбор из 12 предметов: физика биология, химия, информатика и ИКТ, история, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, обществознание и литература.
Общее количество участников ГИА – 14355 человек, из них 14102 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для сдачи ЕГЭ было зарегистрировано: выпускников текущего года – 13519, выпускников прошлых лет – 619, обучающихся СПО – 184, выпускников, не прошедших ГИА в прошлые годы – 20, обучающихся иностранных образовательных организаций – 10, обучающихся общеобразовательных организаций, завершивший освоение образовательной программы по учебному предмету - 3 (обучающиеся 10-х классов, освоившие
учебные предметы: русский язык, математика, география). Для участников ГИА с особенностями здоровья (122 человека) были созданы
следующие условия: увеличение времени на 1,5 часа, возможность приема лекарственных препаратов, возможность приема пищи, присутствие ассистента, который оказывает помощь в передвижении по ППЭ. Для 4 обучающихся материалы ГИА были оформлены рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Замминистра образования отметила, что в этом году процесс сдачи ЕГЭ перешел на новый технологический уровень, поскольку полный комплект экзаменационных материалов для заполнения печатались на месте, тогда как в прошлые годы их необходимо было доставить до пунктов сдачи. Все пункты проведения экзаменов оборудованы средствами видеонаблюдения. В 2018 году в 100% аудиторий подключены к онлайн-трансляции ГИА (кроме аудиторий, где ЕГЭ сдают выпускники с ограниченными возможностями здоровья).
В 2018 году в целях обеспечения максимальной объективности и прозрачности проведения процедуры ГИА в 2018 году для проведения ЕГЭ
министерством образования и науки Самарской области аккредитованы 353 общественных наблюдателя, в том числе и студенты самарских вузов.
Светлана Бакулина отметила активную работу по организации общественного наблюдения провели члены самарского филиала Российского союза молодежи под руководством регионального координатора федерального проекта «Корпус
общественных наблюдателей».
На базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский государственный колледж», как и в 2017 году, был открыт Ситуационный информационный центр Самарской области, в котором работали аккредитованные, прошедшие обучение общественные наблюдатели из числа обучающихся колледжа.
Говоря о результатах Бакулина отметила, что в целом результаты по всем предметам остались на уровне прошлого года.
По состоянию на 03.07.2018 в Самарской области 100 баллов при сдаче ЕГЭ получили 99 участников. Больше всего ребят, показавших максимальный результат, традиционно по русскому языку – 63 участника. Значительно выросло по сравнению с прошлым годом количество стобалльников по химии – 12 участников (2017 – 2 уч.), по обществознанию – 9 участников (2017 – 7 уч.). 2 участника смогли выполнить
работу на 100 баллов по информатике и ИКТ и 1 – по истории. 1 участник, школьник из СамЛИТ, получил 100 баллов по двум предметам
(информатика и ИКТ и русский язык), а по математике профильного уровня он набрал 98 баллов.
На сегодняшний день ожидаются результаты по литературе, а также результаты участников, сдававших экзамены в резервные дни основного периода.
Светлана Бакулина пояснила, что, несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, на сегодняшний день уже можно говорить о том, что на 4% снизилось количество детей, не преодолевших минимальную границу по математике.
Также есть значительный рост в диапазоне от 41 до 60 баллов. Также можно говорить о том, что уровень результатов по основным предметам растет.
«Это говорит о том, что те содержательные и организационные вещи, которые мы предпринимаем с физикой и математикой, которые важны с точки зрения инженерного образования и экономики Самарской области, дают свои результаты. И мы сделали важный шаг: мы начали учить математике, а не готовить детей к сдаче ЕГЭ. Это две принципиально разные задачи. Наши дети знают математику, а не задания, к которым их натаскивают. И это очень важно» - подчеркнула Бакулина, передает пресс-сужба облправительства.
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Комментарии
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