В Самарской области школьников ориентируют поступать в вузы на IT-специальности

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В ВКС приняли участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, заведующая кафедрой информационно-измерительной техники института автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета Екатерина Ярославкина, старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техники института автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета Вера Муратова и управляющий IT-компанией «Джи-Эс-Ти» Алексей Малыхин.Видеоконференция собрала более 200 школьников 8-10 классов из Сызрани, Октябрьска, Нефтегорска, Алексеевского, Богатовского и Шигонского районов, которые пока только решают, какие предметы им сдавать на ЕГЭ и в какие вузы поступать.Представители вузов и бизнеса рассказали, почему сегодня в России за программистами ведется настоящая «охота», сколько получает молодой специалист в сфере информационных технологий и как можно работать на международную корпорацию, не выходя из дома, в любом месте Самарской области. В ходе видеоконференции школьники задавали вопросы, касающихся выбора вуза, условий поступления, перспектив IТ-отрасли. Интересовали ребят и возможности получения общежития в вузе, участия в различных международных программах, и зарплатные перспективы. Станислав Казарин пригласил школьников поступать в вузы на IT-специальности. «Количество бюджетных мест в ближайшие несколько лет будет увеличено в три раза – это федеральная программа. Страна в рамках реализации цифровой экономики, нацпроекта, заинтересована в таких специалистах, и, соответственно, зарплатная спираль, как мы называем, уже сейчас раскручивается. Сейчас очень высокий спрос со стороны работодателей на сотрудников, которые даже пока не окончили вузы. Уже со второго курса начинается настоящая охота за ребятами, которые склонны к программированию и хотят связать свою жизнь именно с этой специальностью», — отметил он.Алексей Малыхин подтвердил эти слова: «В нашей компании порядка 20% текущих вакансий не закрыто теми специалистами, которые нам требуются, потому что сейчас специализация информационных технологий требуется во всех отраслях. Мы ищем способных студентов, учим их, берем на работу. У нас существует так называемый курс ввода в профессию: где-то в течение полугода человек осваивает уже современные, так скажем, знания, которые потом применяет».По данным статистики, IТ-отрасль испытывает серьезный кадровый дефицит и в перспективе ближайших 3-5 лет программисты останутся самой востребованной категорией специалистов. При этом молодые люди не склонны выбирать профессию в сфере IT из-за сложности в подготовке и сдачи экзамена по физике, без которого невозможно поступить в технические вузы. Эту тенденцию и призваны преодолеть профориентационные мероприятия.Подобные видеоконференции проводятся уже 8 лет (два раза в год по 4 ВКС в месяц), и в них приняли участие несколько тысяч старшеклассников, многие из которых впоследствии выбрали в качестве ЕГЭ физику и поступили на инженерные специальности. В последние годы при содействии Правительства Самарской области ежегодно увеличивается квота бюджетных мест на инженерные и IT-специальности, и, по статистике, физику в качестве ЕГЭ выбирают все больше школьников. Этому помогает политика Правительства РФ: количество бюджетных мест к 2024-му году в России будет увеличено с 43 до 120 тысяч в год, передает пресс-служба облправительства.