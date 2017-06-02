В Самарской области с ЕГЭ по математике за использование шпаргалки был удален всего один выпускник
2 июня 2017 09:59
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В среду, 31 мая, в Тольятти за использование справочного материала с ЕГЭ по математике базового уровня был удален один выпускник, сообщает областное министерство образования. В остальном экзамен в регионе прошел в штатном режиме, без технологических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов, пишет Волга Ньюс.
Всего в Самарской области из 9155 заявленных участников экзамена в ППЭ пришли 8933 выпускника. На территории региона было открыто 81 ППЭ, 15 из которых — в Самаре.
Для 84 ребят с ограниченными возможностями здоровья в ППЭ были созданы все необходимые условия.
Результаты выпускники смогут получить не позднее 14 июня 2017 г. в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором.
Следующий экзамен пройдет в пятницу, 2 июня. В этот день выпускники будут сдавать математику профильного уровня. ЕГЭ по профильной математике сдают те ребята, которым данный предмет необходим для поступления в вузы.
Напомним, экзамен по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 г. в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.
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