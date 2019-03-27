В Самарской области прошел первый региональный смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ
27 марта 2019 19:22
96
«START*PROFI*ART» - один из базовых региональных смотров-конкурсов, определяющий состояние профессионального образования и перспективы обучения детей в детских музыкальных школах и детских школах искусств Самарской области. Его основная цель - выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального исполнительства, обеспечение условий для их творческого развития и профессионального становления, формирование критериев оценки выпускников ДМШ, ДШИ по исполнительским специальностям предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства.
Смотр-конкурс был проведен на трех площадках губернии: 19 марта – в Детской школе искусств им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти, 20 марта – в Детской школе искусств № 4 г.о. Сызрань, 21 марта – в Детской музыкальной школе № 19 г.о. Самара.
Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне, трубе, ударных инструментах, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре. Участники конкурса
исполняли обязательные произведения классического репертуара и читали с листа незнакомые сочинения. 45% заявленных конкурсантов (67 человек) стали лауреатами. Их исполнение отличалось технической оснащенностью, пониманием образного художественного содержания, эстетическим вкусом.
Около 60% образовательных учреждений, имеющих музыкальные отделения, участвовали в конкурсе. Воспитанники многих из них выступили с программами по 3-5 специальностям. К примеру, ДМШ им. П.И. Чайковского, ДМХШ № 1, ДМШ № 19 г.о. Самара, Лицей искусств, ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, ДШИ «Форте», ДШИ им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти, все 4 школы г.о. Сызрань – ДШИ им А.И. Островского, ДШИ №№ 1, 3, 4, ДШИ г.о. Отрадный, ДШИ № 1 г.о. Чапаевск – это школы-лидеры по полученным наградам.
Абсолютными лидерами – обладателями Гран При - стали два исполнителя: Давид Мелконян – учащийся по классу фортепиано Детской школы искусств №8 г.о. Самара (преподаватель И.В. Стеклова) и Иван Пашнин – учащийся по классу кларнета Детской школы искусств им. М.А. Балакирева го. Тольятти (преподаватель И.В. Михайлова, концертмейстер – А.А. Пашнина).
Победителями смотра-конкурса (I место) стали 12 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного и Чапаевска.
Конкурс показал немало способных учащихся из сельских территорий. Среди лауреатов – представители Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноярского, Пестравского муниципальных районов. Дипломантами стали ученики из Борского, Волжского (п. Стройкерамика),
Красноармейского, Сергиевского (п. Суходол), Ставропольского (с. Выселки) и Сызранского (п. Варламово) районов.
В состав жюри и оргкомитета вошли 10 человек – представители Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова (И.Ю. Кондольская, Е.А. Афанасьев, Е.В. Баранова), Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой (И.О. Озерова), директора базовых школ
губернии – Л.Н. Шкурко, А.А. Буркацкий, О.В. Нуждина, О.А. Чеботарева. В оргкомитет вошли представители Агентства социокультурных технологий И.Н. Миронова и С.Е. Фрегатова. Между школами и училищами существует тесная связь – профессиональное
консультирование, конкурсные выступления, участие в прослушиваниях. В связи с такой подготовкой и результативность выступления детей на конкурсе достаточно прогнозированна.
В Самаре, Тольятти и Сызрани были проведены круглые столы по итогам прослушиваний, определены задачи на перспективу. Лучшие ученики будут представлены для участия в различных общероссийских и международных конкурсах, творческих проектах
Благотворительных фондов Д. Мацуева «Новые имена имени И. Вороновой», В. Спивакова, губернских проектах и премиях одаренным детям, Детской музыкальной Академии стран СНГ и Балтии под патронажем Ю.А. Башмета.
Елена Баранова, преподаватель Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, заслуженный работник культуры Самарской области, председатель жюри, отметила: «Конкурс профессиональной направленности всегда мобилизует учащихся на концертное исполнение
программы, на его социализацию, исполнение перед публикой. Поэтому многие хорошо подготовленные дети успешно выступают на филармонических площадках, в больших концертных залах. В целом, уровень смотра-конкурса достаточно высокий».
По мнению Ирины Кондольской, директора Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, члена жюри, лауреата Губернской премии в области культуры и искусства, смотр-конкурс «Старт-Профи-Арт» - важная ступень к профессиональному музыкальному образованию. «Мы имеем возможность отобрать для поступления наиболее талантливых, способных к развитию учеников. Огорчает то, что недостаточно детей обучаются по классам скрипки и виолончели. Вот и на этом конкурсе представлено всего 18 человек», - пояснила она.
Ольга Нуждина, директор Детской школы искусств им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти, член жюри и оргкомитета, поздравила педагогов и участников: «Рада за тольяттинских коллег – преподавателей из музыкальных школ и школ искусств. Музыкально образованные дети –
важный компонент культуры нашего города. Каждый преподаватель стремится показать лучшее в своей работе. У нас неплохо развивается исполнительство на духовых инструментах. В нашей школе есть замечательный духовой оркестр – участник многих проектов и акций для
молодежной аудитории. Мы этим гордимся. И на этом смотре-конкурсе духовики из Детской музыкальной школы № 4 им. В.М. Свердлова и нашей школы победили. Поздравляю всех!»
«Школы искусств города Сызрани представили 35 исполнителей, из них 18 человек стали лауреатами. Представлен весь инструментальный блок за исключением виолончели. Дети играют с большим удовольствием, особенно когда они выступают на большой концертной
площадке. В нашем городе уделяется пристальное внимание развитию творческого потенциала детей, которому в большей степени способствует профессионализм педагогических кадров и организованная работа по ранней профессиональной ориентации, концертные выступления учеников всегда почетны», - поделилась Ольга Чеботарева, директор Детской школы искусств №
4 Сызрани, член жюри, ответственный организатор по Сызранской методической зоне», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 марта 2019 23:02
На постсоветском пространстве - это Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия. Из стран... Социум
39
27 марта 2019 21:41
Премия присуждается в таких номинациях, как «Герой нашего времени», «За профессионализм», «За развитие ветеранского движения», «Забота и... Социум
74
27 марта 2019 21:35
Фестиваль включает региональные этапы, где будут определяться сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Социум
80
Здравоохранение
27 марта 2019 12:55
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона. Здравоохранение
190
27 марта 2019 10:58
В нем должно быть не меньше 60% мышечной ткани. Здравоохранение
143
27 марта 2019 10:54
Дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям. Здравоохранение
137
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
435
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
504
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
789
Туризм
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
165
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
662
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
621
Образование
27 марта 2019 19:22
Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне,... Образование
95
27 марта 2019 15:21
В 2019 будут введены три школы (Стройкерамика, Южный город, Приволжье). Образование
154
26 марта 2019 15:45
Свои проекты представили более 300 школьников Самарской области. Образование
260
Культура
27 марта 2019 21:54
Глава региона поздравил актеров самарской драмы со Всемирным днём театра. Культура
87
27 марта 2019 17:38
Сегодня чествовали тех, кто своим трудом делает культурную жизнь в городе насыщенной и разнообразной. Благодаря труду творческого сообщества о Самаре знают не... Культура
132
27 марта 2019 15:32
В ближайшее время должны подготовить проект реконструкции Самарского театра драмы. Культура
137
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
396
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
631
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1070
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4661
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
509
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
793
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
757
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1213
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
926
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
330
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
959
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1009
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1975
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2243
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1341
Мероприятия