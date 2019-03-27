В Самарской области прошел первый региональный смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ

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«START*PROFI*ART» - один из базовых региональных смотров-конкурсов, определяющий состояние профессионального образования и перспективы обучения детей в детских музыкальных школах и детских школах искусств Самарской области. Его основная цель - выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального исполнительства, обеспечение условий для их творческого развития и профессионального становления, формирование критериев оценки выпускников ДМШ, ДШИ по исполнительским специальностям предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства.Смотр-конкурс был проведен на трех площадках губернии: 19 марта – в Детской школе искусств им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти, 20 марта – в Детской школе искусств № 4 г.о. Сызрань, 21 марта – в Детской музыкальной школе № 19 г.о. Самара.Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне, трубе, ударных инструментах, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре. Участники конкурсаисполняли обязательные произведения классического репертуара и читали с листа незнакомые сочинения. 45% заявленных конкурсантов (67 человек) стали лауреатами. Их исполнение отличалось технической оснащенностью, пониманием образного художественного содержания, эстетическим вкусом.Около 60% образовательных учреждений, имеющих музыкальные отделения, участвовали в конкурсе. Воспитанники многих из них выступили с программами по 3-5 специальностям. К примеру, ДМШ им. П.И. Чайковского, ДМХШ № 1, ДМШ № 19 г.о. Самара, Лицей искусств, ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, ДШИ «Форте», ДШИ им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти, все 4 школы г.о. Сызрань – ДШИ им А.И. Островского, ДШИ №№ 1, 3, 4, ДШИ г.о. Отрадный, ДШИ № 1 г.о. Чапаевск – это школы-лидеры по полученным наградам.Абсолютными лидерами – обладателями Гран При - стали два исполнителя: Давид Мелконян – учащийся по классу фортепиано Детской школы искусств №8 г.о. Самара (преподаватель И.В. Стеклова) и Иван Пашнин – учащийся по классу кларнета Детской школы искусств им. М.А. Балакирева го. Тольятти (преподаватель И.В. Михайлова, концертмейстер – А.А. Пашнина).Победителями смотра-конкурса (I место) стали 12 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного и Чапаевска.Конкурс показал немало способных учащихся из сельских территорий. Среди лауреатов – представители Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноярского, Пестравского муниципальных районов. Дипломантами стали ученики из Борского, Волжского (п. Стройкерамика),Красноармейского, Сергиевского (п. Суходол), Ставропольского (с. Выселки) и Сызранского (п. Варламово) районов.В состав жюри и оргкомитета вошли 10 человек – представители Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова (И.Ю. Кондольская, Е.А. Афанасьев, Е.В. Баранова), Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой (И.О. Озерова), директора базовых школгубернии – Л.Н. Шкурко, А.А. Буркацкий, О.В. Нуждина, О.А. Чеботарева. В оргкомитет вошли представители Агентства социокультурных технологий И.Н. Миронова и С.Е. Фрегатова. Между школами и училищами существует тесная связь – профессиональноеконсультирование, конкурсные выступления, участие в прослушиваниях. В связи с такой подготовкой и результативность выступления детей на конкурсе достаточно прогнозированна.В Самаре, Тольятти и Сызрани были проведены круглые столы по итогам прослушиваний, определены задачи на перспективу. Лучшие ученики будут представлены для участия в различных общероссийских и международных конкурсах, творческих проектахБлаготворительных фондов Д. Мацуева «Новые имена имени И. Вороновой», В. Спивакова, губернских проектах и премиях одаренным детям, Детской музыкальной Академии стран СНГ и Балтии под патронажем Ю.А. Башмета.Елена Баранова, преподаватель Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, заслуженный работник культуры Самарской области, председатель жюри, отметила: «Конкурс профессиональной направленности всегда мобилизует учащихся на концертное исполнениепрограммы, на его социализацию, исполнение перед публикой. Поэтому многие хорошо подготовленные дети успешно выступают на филармонических площадках, в больших концертных залах. В целом, уровень смотра-конкурса достаточно высокий».По мнению Ирины Кондольской, директора Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, члена жюри, лауреата Губернской премии в области культуры и искусства, смотр-конкурс «Старт-Профи-Арт» - важная ступень к профессиональному музыкальному образованию. «Мы имеем возможность отобрать для поступления наиболее талантливых, способных к развитию учеников. Огорчает то, что недостаточно детей обучаются по классам скрипки и виолончели. Вот и на этом конкурсе представлено всего 18 человек», - пояснила она.Ольга Нуждина, директор Детской школы искусств им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти, член жюри и оргкомитета, поздравила педагогов и участников: «Рада за тольяттинских коллег – преподавателей из музыкальных школ и школ искусств. Музыкально образованные дети –важный компонент культуры нашего города. Каждый преподаватель стремится показать лучшее в своей работе. У нас неплохо развивается исполнительство на духовых инструментах. В нашей школе есть замечательный духовой оркестр – участник многих проектов и акций длямолодежной аудитории. Мы этим гордимся. И на этом смотре-конкурсе духовики из Детской музыкальной школы № 4 им. В.М. Свердлова и нашей школы победили. Поздравляю всех!»«Школы искусств города Сызрани представили 35 исполнителей, из них 18 человек стали лауреатами. Представлен весь инструментальный блок за исключением виолончели. Дети играют с большим удовольствием, особенно когда они выступают на большой концертнойплощадке. В нашем городе уделяется пристальное внимание развитию творческого потенциала детей, которому в большей степени способствует профессионализм педагогических кадров и организованная работа по ранней профессиональной ориентации, концертные выступления учеников всегда почетны», - поделилась Ольга Чеботарева, директор Детской школы искусств №4 Сызрани, член жюри, ответственный организатор по Сызранской методической зоне», передает пресс-служба облправительства.