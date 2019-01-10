В Самарской области появился новый университет

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«В первый рабочий день нового года мы получили долгожданное известие об изменении статуса – теперь наша общая alma mater стала университетом. Это не просто переименование – это признание наших с вами заслуг в перезагрузке системы аграрного образования, создания нового типа дуального обучения для аграриев. Это большая победа для всего нашего коллектива. Я от души поздравляю всех с этой значимой и важной трансформацией. Теперь наш вуз носит гордое имя университет – ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет. Мы заслужили это! Поздравляю всех коллег, профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов. В год столетия нашего вуза – этопрекрасный подарок, который открывает для нас новые перспективы и, в то же время, предъявляет новые требования. Но я уверен, что эта приятная ответственность нам по плечу. Мы сделали еще один большой шаг вперед, и будем идти дальше вместе, разрабатывая и внедряя технологии будущего, развивая и формируя систему практико-ориентированного образования, выпуская в жизнь грамотных современных специалистов для АПК Самарской области и всей России», передает пресс-служба ФГБОУ ВО СамГАУ.Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО СамГАУ