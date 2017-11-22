В Самаре выберут лучших знатоков права
22 ноября 2017 09:35
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23 ноября в 13:00 в Самарском энергетическом колледже (ул. Самарская, 205А) пройдет финал городского правового турнира среди учащихся школ Самары.
На нем соберется 9 команд-победителей районных этапов, из всех внутригородских районов Самары. Командам предстоит ответить на вопросы по юриспруденции и разобрать сложные правовые ситуации.
Выбирать самых юридически подкованных будут представители администрации г.о.Самара, прокуратуры, УМВД по городу Самаре, Самарского Дома молодежи и преподаватели Самарского энергетического колледжа.
Районные этапы прошли в октябре в каждом из 9 внутригородских районов Самары. На них были определены победители, которые и стали участниками финала. Именно они поборются за звание Чемпиона правового турнира города. Всего в районных этапах приняли участие 630 школьников из 90 школ Самары, из которых только 63 школьника попали в финал.
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