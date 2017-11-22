В Самаре выберут лучших знатоков права

100

23 ноября в 13:00 в Самарском энергетическом колледже (ул. Самарская, 205А) пройдет финал городского правового турнира среди учащихся школ Самары.На нем соберется 9 команд-победителей районных этапов, из всех внутригородских районов Самары. Командам предстоит ответить на вопросы по юриспруденции и разобрать сложные правовые ситуации.Выбирать самых юридически подкованных будут представители администрации г.о.Самара, прокуратуры, УМВД по городу Самаре, Самарского Дома молодежи и преподаватели Самарского энергетического колледжа.Районные этапы прошли в октябре в каждом из 9 внутригородских районов Самары. На них были определены победители, которые и стали участниками финала. Именно они поборются за звание Чемпиона правового турнира города. Всего в районных этапах приняли участие 630 школьников из 90 школ Самары, из которых только 63 школьника попали в финал.