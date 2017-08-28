В Самаре все школы готовы к новому учебному году 

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В Самаре все школы готовы к новому учебному годуНа подготовку к новому учебному году было выделено свыше 162 млн. рублей. На эти средства проведен капитальный ремонт в 63 образовательных учреждениях, проведены мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, для ряда образовательных учреждений были закуплены мебель, спортивный инвентарь, медицинское оборудование.С начала учебного года начнет функционировать бассейн в школе №127, строительство которого началось еще в 2004 году, но из-за халатности подрядчика не было завершено в срок. Также в ноябре будет завершен капитальный ремонт здания начальной школы Лицея авиационного профиля №135, окончено возведение пристроя к зданию Самарского медико-технического лицея, сообщает пресс-служба администрации Самары.