В Самаре все школы готовы к новому учебному году
28 августа 2017 22:42
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Руководитель Департамента образования Самары Лилия Галузина рассказала, что свои двери для учеников откроют 100% общеобразовательных городских учреждений – 159 школ. Общее количество школьников составит 116 869 человек, из которых 13 550 первоклассников.
На подготовку к новому учебному году было выделено свыше 162 млн. рублей. На эти средства проведен капитальный ремонт в 63 образовательных учреждениях, проведены мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, для ряда образовательных учреждений были закуплены мебель, спортивный инвентарь, медицинское оборудование.
С начала учебного года начнет функционировать бассейн в школе №127, строительство которого началось еще в 2004 году, но из-за халатности подрядчика не было завершено в срок. Также в ноябре будет завершен капитальный ремонт здания начальной школы Лицея авиационного профиля №135, окончено возведение пристроя к зданию Самарского медико-технического лицея, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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