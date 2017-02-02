В Самаре стартует второй «Патриотический десант», посвященный теме первой мировой войны

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Проект «Патриотический десант» - это возможность для школьников узнать больше об истории родного города в игровой форме. В прошлом году он получил грантовую поддержку на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2016». После этого автор проекта студентка Самарского университета Елена Недялкова, при поддержке Самарского Дома молодежи и команды добровольцев, начала организацию историко-патриотических акций для самарских школьников.Вторая акция проекта, которая пройдет в 10 самарских школах, посвящена теме первой мировой войны. Каждое занятие будет состоять из трех блоков: теоретического, практического и игрового, в котором примут участие около 1 000 школьников.Впервые проект был реализован в ноябре прошлого года, когда волонтеры во главе с автором проекта рассказывали школьникам о русско-болгарской дружбе. Третья акция пройдет весной этого года и будет посвящена Великой Отечественной войне и роли города Куйбышева в военный период.Особенность проекта в том, что во время его проведения не только рассказывают о значимых для Самары моментах истории, но и проводят важные для усвоения информации коммуникативные и интерактивные части - игровые исторические пресс-конференции, флешмобы и квесты. Подтверждением успешной работы стала январская победа проекта на Региональном этапе Национальной премии «Серебряный лучник» в номинации «Лучший студенческий проект», сообщает пресс-служба мэрии Самары.