В Самаре стартует досрочный период ЕГЭ-2018

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Для проведения досрочного периода открыт один пункт проведения экзаменов (ППЭ) – МБОУ СОШ № 32 г.о. Самара. Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.Для проведения всех экзаменов в досрочный период используется технология печати КИМ в ППЭ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).Всего на досрочный период зарегистрировано 307 участников, из них 12 выпускников текущего года.21 марта участники сдают ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ. Результаты ребята смогут получить 3 апреля (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором), сообщает пресс-служба облправительства.