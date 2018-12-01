В Самаре стартовал школьный хакатон
1 декабря 2018 13:20
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Это уже второй хакатон, организованный по поручению Дмитрия Азарова, совместными усилиями @startup_samara, минэкономразвития СО, минобразования СО и Департамента информтехнологий.
Первая тема - прототипирование. Сегодня на школьном хакатоне будет много лекций и воркшопов, завтра участникам предстоит доделать свой продукт и презентовать его жюри, передает @startup_samara.
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