В Самаре состоялся первый этап августовской областной конференции работников образования

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Министр образования и науки региона Владимир Пылев рассказал, что в 2017/2018 учебном году в 689 государственных и муниципальных образовательных учреждениях Самарской области будет обучаться более 325 тыс. учащихся, из них первоклассников - более 37 тысяч.Министр сообщил, что с 2012 г. по 2016 г. в системе общего образования появилось более 7,4 тыс. новых мест.Так, в прошлом году открыли свои двери современные школы в микрорайонах «Волгарь» и «Крутые Ключи» в Самаре и негосударственная школа в Тольятти. С 1 сентября начнет работу уникальная школа в микрорайоне «Южный город». За пятьлет в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ и детских садов направлено 12 млрд рублей. В дошкольных образовательных учреждениях за это же время создано 36 тыс. новых мест.Благодаря преобразованиям в высшей школе регион стал одним из ведущих в стране по числу статусных вузов. Так, Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.Королева - участник федеральной программы «5-100». В этом году он впервые попал в международный рейтинг по оценкам сразу двух агентств. Два вуза - СамГТУ и ТГУ - стали опорными (всего таковых в России 33). СамГМУ - координатор Нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера. Самарский экономический университет стабильно входит в десятку самых востребованных вузов своего направления.Также Владимир Пылев в своем докладе отметил меры по поддержке одаренных детей, особую роль в этом направлении играет работа Центра для одаренных детей и его сотрудничество с ведущими вузами региона.Большое внимание, по словам министра, уделяется состоянию кадрового потенциала. Только на поддержку молодых учителей регион выделил за пять лет более 750 млн рублей.Заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина в своем выступлении отметила важность конференции для сферы образования региона. Среди ближайших задач, стоящих перед педагогическим сообществом, заместитель Министра отметила наведение порядка с экспертизой и содержанием учебников. Сейчас, по ее словам, в федеральном перечне, только по русскому языку 82 учебника, по биологии - 62, а всего - 1742. Кроме того, Татьяна Синюгина заострила внимание собравшихся на возвращении в школьную программу в качестве обязательного такого предмета, как астрономия.Также Синюгина поделилась своими впечатлениями от посещения Самарской области. В первую очередь, от открываемой 1 сентября школы- новостройки в Южном городе. «Коллеги, я должна об этом сказать именно здесь и хочу это сделать с огромной радостью. Это действительно уникальное образовательное учреждение».Заместитель Министра отметила, что эта школа уникальна не только по своему архитектурному проекту. Она уникальна тем, что в ней создается совершенно иная среда не только для получения знаний детьми, но и для их воспитания. «И я уверена,что это скажется на результате работы в целом», - заявила Татьяна Синюгина.По мнению заместителя Министра, система образования Самарской области всегда отличалась динамичным развитием и своему лидерскими позициями по ряду актуальнейших направлений.«Созданная и работающая модель системы управления образованием в Самарской области эффективна. И именно ваша работа позволила этот опыт не только представить этот опыт на всероссийском совещании, но и положить воснову проекта, который будет реализован Министерством образования.», - подчеркнула замглавы Минобрнауки, сообщает пресс-служба облправительства.