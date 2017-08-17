В Самаре состоялся первый этап августовской областной конференции работников образования
17 августа 2017 15:34
154
Министр образования и науки региона Владимир Пылев рассказал, что в 2017/2018 учебном году в 689 государственных и муниципальных образовательных учреждениях Самарской области будет обучаться более 325 тыс. учащихся, из них первоклассников - более 37 тысяч.
Министр сообщил, что с 2012 г. по 2016 г. в системе общего образования появилось более 7,4 тыс. новых мест.
Так, в прошлом году открыли свои двери современные школы в микрорайонах «Волгарь» и «Крутые Ключи» в Самаре и негосударственная школа в Тольятти. С 1 сентября начнет работу уникальная школа в микрорайоне «Южный город». За пять
лет в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ и детских садов направлено 12 млрд рублей. В дошкольных образовательных учреждениях за это же время создано 36 тыс. новых мест.
Благодаря преобразованиям в высшей школе регион стал одним из ведущих в стране по числу статусных вузов. Так, Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.Королева - участник федеральной программы «5-100». В этом году он впервые попал в международный рейтинг по оценкам сразу двух агентств. Два вуза - СамГТУ и ТГУ - стали опорными (всего таковых в России 33). СамГМУ - координатор Нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера. Самарский экономический университет стабильно входит в десятку самых востребованных вузов своего направления.
Также Владимир Пылев в своем докладе отметил меры по поддержке одаренных детей, особую роль в этом направлении играет работа Центра для одаренных детей и его сотрудничество с ведущими вузами региона.
Большое внимание, по словам министра, уделяется состоянию кадрового потенциала. Только на поддержку молодых учителей регион выделил за пять лет более 750 млн рублей.
Заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина в своем выступлении отметила важность конференции для сферы образования региона. Среди ближайших задач, стоящих перед педагогическим сообществом, заместитель Министра отметила наведение порядка с экспертизой и содержанием учебников. Сейчас, по ее словам, в федеральном перечне, только по русскому языку 82 учебника, по биологии - 62, а всего - 1742. Кроме того, Татьяна Синюгина заострила внимание собравшихся на возвращении в школьную программу в качестве обязательного такого предмета, как астрономия.
Также Синюгина поделилась своими впечатлениями от посещения Самарской области. В первую очередь, от открываемой 1 сентября школы- новостройки в Южном городе. «Коллеги, я должна об этом сказать именно здесь и хочу это сделать с огромной радостью. Это действительно уникальное образовательное учреждение».
Заместитель Министра отметила, что эта школа уникальна не только по своему архитектурному проекту. Она уникальна тем, что в ней создается совершенно иная среда не только для получения знаний детьми, но и для их воспитания. «И я уверена,
что это скажется на результате работы в целом», - заявила Татьяна Синюгина.
По мнению заместителя Министра, система образования Самарской области всегда отличалась динамичным развитием и своему лидерскими позициями по ряду актуальнейших направлений.
«Созданная и работающая модель системы управления образованием в Самарской области эффективна. И именно ваша работа позволила этот опыт не только представить этот опыт на всероссийском совещании, но и положить в
основу проекта, который будет реализован Министерством образования.», - подчеркнула замглавы Минобрнауки, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 августа 2017 18:24
Далай-лама заявил, что из-за своего «большого потенциала» и уникального географического положения Россия может стать «ведущей державой мира». Социум
77
17 августа 2017 18:11
По словам главы Украинского института национальной памяти, памятников Ленину на подконтрольной Киеву территории больше не осталось. Всего за время... Социум
90
17 августа 2017 17:41
Слаженными усилиями четырех взрослых мужчин лосёнок в конце концов был извлечен из канала живым. Социум
110
Здравоохранение
17 августа 2017 11:19
Источником заражения являются различные виды диких мышевидных грызунов. Здравоохранение
134
15 августа 2017 17:09
Оценивалось общее физическое состояние обратившихся. Здравоохранение
222
15 августа 2017 16:55
Пуповинная кровь применяется для лечения тяжелейших заболеваний - острых и хронических лейкозов, миелодиспластических синдромов, иммунодефицитов и пр. Здравоохранение
190
Новости медицины
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
217
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
275
2 июля 2017 23:27
Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
229
Туризм
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
332
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
272
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
142
Образование
17 августа 2017 15:34
Руководство федерального Минобрнауки высоко оценило региональную систему образования. Образование
153
17 августа 2017 14:58
В конкурсе участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ. Образование
155
14 августа 2017 15:57
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но... Образование
230
Культура
17 августа 2017 16:48В чем преимущества заказа пиццы на дом
Каждый человек любит сытно и вкусно поесть, но, к сожалению, не у всех есть свободное время на приготовление особого блюда. Культура
28
17 августа 2017 11:52
Праздничные концерты пройдут на трех площадках. Культура
213
16 августа 2017 09:52
Он пройдет с 15 по 20 августа. Культура
170
Мода
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
28
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
121
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
157
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
328
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7125
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1372
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5400
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1795
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2832
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
512
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2221
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2018
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1636
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1802
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5611
Мероприятия