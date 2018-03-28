В Самаре состоялась видеоконференция «Имею право знать»
28 марта 2018 23:58
147
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков.
В студию ЦПО на встречу со школьниками пришли эксперты из разных ведомств: старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Юлия Никонова, руководитель Центра профилактической работы Елена Шерунова, детский психолог ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» Михаил Сидорин, врач-нарколог ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» Столяров Дмитрий, старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного Управления МВД России по Самарской области Никифорова Мария, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления наркоконтроля ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Сергей Ковалик, главный консультант Департамента по делам молодежи Самарской области Елена Князева, председатель Куйбышевского районного суда г. Самары Татьяна Вышутина.
Онлайн-диалог затронул самые разные аспекты проблемы наркомании: медицинские, психологические, социальные, финансовые, правовые. Ребята из 40 школ Самарской области узнали мифы о психотропных веществах, например, о «легких» наркотиках, употребление которых якобы не приводит к зависимости, а помогает раскрыть творческий потенциал. Одной их основных причин распространения наркомании эксперты назвали выгоду для тех, для кого жажда денег важнее всех человеческих ценностей, норм и правил. А вот способов противостоять наркотикам, с точки зрения специалистов, достаточно много, и главный – активная жизненная позиция самого человека, его выбор здорового образа жизни без внешних стимуляторов.
Просмотрев запись видеоконференции на сайте ЦПО Самарской области, можно узнать про способы поведения в сложных ситуациях, про влияние «энергетиков», альтернативных способах решения психологических проблем и много другой интересной информации.
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Самарской области (846) 278-13-40. Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. Кроме того, информацию о хранении, распространении и употреблении наркотических средств и разного рода преступлениях можно сообщить на сайт ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 марта 2018 23:37
Даты и количество полетов министр обороны Сергей Шойгу не назвал. Социум
139
28 марта 2018 23:12
Для тушения пожара задействовали группировку в количестве более 840 человек и 195 единиц техники, в том числе два воздушных судна. Для оказания помощи родственникам... Социум
189
28 марта 2018 22:59
Компания может построить завод в Самарской области. Социум
189
Здравоохранение
28 марта 2018 12:04
Образовательный процесс приостановлен в 893 школах. Здравоохранение
192
26 марта 2018 23:36
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты... Здравоохранение
359
26 марта 2018 23:28
Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта». Здравоохранение
360
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
117
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
155
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
190
Туризм
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
58
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
308
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
489
Образование
28 марта 2018 23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
142
27 марта 2018 14:48
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев. Образование
209
27 марта 2018 13:02
Он трудился над своей работой на протяжении 4 лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. Образование
222
Культура
28 марта 2018 13:18
Он откроется в Самарской областной библиотеке. Культура
144
26 марта 2018 13:18
Открытие памятника должно состояться 27 марта. Культура
210
26 марта 2018 10:30
Они продлятся с 30 мая по 3 июня. Культура
192
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
458
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
794
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
760
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1320
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
795
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
723
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1548
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
905
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1005
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1601
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
937
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4214
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2392
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2860
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2737
Мероприятия