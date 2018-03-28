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Новости /  Общество /  Образование  

В Самаре состоялась видеоконференция «Имею право знать»

28 марта 2018 23:58
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Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков.
28 марта в Центре профессионального образования Самарской области состоялась видеоконференция «Имею право знать».

Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков.

В студию ЦПО на встречу со школьниками пришли эксперты из разных ведомств: старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Юлия Никонова, руководитель Центра профилактической работы Елена Шерунова, детский психолог ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» Михаил Сидорин, врач-нарколог ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» Столяров Дмитрий, старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного Управления МВД России по Самарской области Никифорова Мария, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления наркоконтроля ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Сергей Ковалик, главный консультант Департамента по делам молодежи Самарской области Елена Князева, председатель Куйбышевского районного суда г. Самары Татьяна Вышутина.

Онлайн-диалог затронул самые разные аспекты проблемы наркомании: медицинские, психологические, социальные, финансовые, правовые. Ребята из 40 школ Самарской области узнали мифы о психотропных веществах, например, о «легких» наркотиках, употребление которых якобы не приводит к зависимости, а помогает раскрыть творческий потенциал. Одной их основных причин распространения наркомании эксперты назвали выгоду для тех, для кого жажда денег важнее всех человеческих ценностей, норм и правил. А вот способов противостоять наркотикам, с точки зрения специалистов, достаточно много, и главный – активная жизненная позиция самого человека, его выбор здорового образа жизни без внешних стимуляторов.

Просмотрев запись видеоконференции на сайте ЦПО Самарской области, можно узнать про способы поведения в сложных ситуациях, про влияние «энергетиков», альтернативных способах решения психологических проблем и много другой интересной информации.

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Самарской области (846) 278-13-40. Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. Кроме того, информацию о хранении, распространении и употреблении наркотических средств и разного рода преступлениях можно сообщить на сайт ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Самарской области.
 
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