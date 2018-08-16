В Самаре состоялась областная конференция работников образования Самарской области

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Сегодня, 16 августа 2018 года, в Самарском государственном Академическом театре оперы и балета состоялось пленарное заседание областной педагогической конференции работников образования. Участниками августовского педсобрания стали врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области, врио вице-губернатора, врио министра образования и науки Самарской областиглавы муниципальных образований региона, руководители образовательных организаций и почетные гости.Образование – это одна из стратегически важных сфер функционирования государства. В современном мире значительно возросла роль человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Потому что профессиональные, хорошо обученные кадры всё в большей степени определяют уровень конкурентоспособности инновационной экономики. Именно образование влияет на динамику развития общества, на его прогресс, определяет кадровый, научный потенциал, инвестиционную привлекательность региона и всей страны. И в конечном итоге – будущее региона и страны.7 мая 2018 года Президент Российской Федерацииподписал Указ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Немалое место в этом стратегическом документе отводится вопросам развития отрасли образования: обеспечению доступности образования; обеспечению рынка труда современными кадрами; развитию детской одарённости; другим актуальным целям и задачам. На основании вышеупомянутого Указа Президента были разработаны и в настоящее время проходят процедуру утверждения национальные проекты, которые станут основой дальнейшего развития страны. При этом для развития отрасли образования наиболее актуальными следует признать национальные проекты: «Образование», «Наука» и «Демография».За последний год в сфере образования Самарской области достигнуты определённые успехи.В 2018 году на территории региона продолжена работа по строительству общеобразовательных учреждений и обеспечению детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях путем строительства новых детских садов, в том числе создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.До конца 2018 года за счёт строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта 10 детских садов должно быть создано 2,2 тыс. мест дошкольного образования, из которых 25% — места для детей раннего возраста. «Однако, — как отметил Александр Нефёдов, — проблемные вопросы остаются. В первую очередь речь идёт о вновь возникшей очерёдности в детские сады. Несмотря на проводимую областью огромную работу в этом направлении, сегодня порядка 2 тыс. детей ожидают зачисления в детский сад. Перед нами стоит серьёзная задача — до 2021 года обеспечить местами в дошкольных учреждениях 100% детей в возрасте до 3-х лет и от 3-х до 7 лет. Решать её необходимо, прилагая совместные усилия области и муниципалитетов».Благодаря личному участию Главы регионаСамарская область является получателем межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере более 1 млрд. рублей. На эти средства будет построено 13 детских садов, создано почти 2,5 тысячи мест, из них более 700 — ясли. Новые детские сады появятся в городских округах Самара, Тольятти, Похвистнево, муниципальных районах Волжский, Нефтегорский, Кошкинский.Всего же на территории региона до 2020 года предусмотрено строительство, реконструкция и приобретение в муниципальную собственность 23 объектов дошкольного образования на 5 тыс. мест и 10 объектов общего образования почти на 9 тыс. мест. Наряду с этим оценивается возможность строительства еще 10 общеобразовательных учреждений до 2020 года.В 2018/2019 уч. году в 689 государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Самарской области ожидается увеличение численности учащихся примерно на 10 000 человек, всего будут учиться более 331 тыс. ребят. Их будут обучать 19 719 учителей.Начиная с 2016 года, Самарская область принимает активное участие в федеральной программе по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.С привлечением средств федерального бюджета в 2016 году в регионе введена в эксплуатацию новая общеобразовательная школа на 1360 мест в мкр. Крутые Ключи, а также завершен капитальный ремонт ряда общеобразовательных учреждений. Размер привлеченных средств федерального бюджета составил более 861 млн. рублей.В 2017 году Самарской области на средства областного и федерального бюджетов введена в эксплуатацию новая школа на 1500 мест в мкр. Южный город, завершено строительство пристроя к школе в с. Сергиевск (440 мест) и завершен ряд других мероприятий капитального характера.По итогам отбора заявок субъектов Российской Федерации на участие в программе на 2018 – 2020 годы Самарская область привлекла средства федерального бюджета в размере 984,5 млн. рублей еще на 2 объекта: строительство школы на 1500 мест в районе пятой очереди застройки жилого района «Южный город» и образовательного центра на 600 мест в г.о. Самара на 3-ей просеке.«Сегодня перед страной стоит глобальная задача — для обеспечения экономического прорыва в короткий промежуток времени перейти к цифровым технологиям производства. Но для этого предприятиям нужны квалифицированные кадры, — подчеркнул в своём выступлении Александр Нефёдов. — С удовольствием отмечу, что опыт Самарской области в сфере профориентационной работы по итогам 2017 года признан одним из лучших в стране и рекомендован федеральным Министерством образования для использования в работе другими регионами».В 2017/2018 году в Самарской области осуществляли подготовку по программам СПО 85 учреждений. В рамках приоритетного проекта Правительства РФ «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» в 2018/2019 году в 39 профессиональных образовательных организациях организован приём абитуриентов на обучение по 32 профессиям и специальностям ТОП-50.За последние 2 года значительно увеличено число компетенций регионального чемпионата WorldSkills Russia (до 41 компетенции). В 2017 году в региональном чемпионате WSR приняли участие более 300 студентов из 57 профессиональных образовательных организаций Самарской области.В мае 2018 года Самарская область впервые принимала конкурсантов Всероссийских отборочных соревнований на право участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Физическая культура и спорт» из 31 региона страны.6 колледжей Самарской области вошли по итогам 2017 года в ТОП-100 лучших образовательных организаций России движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Самарская область являлась одним из 20 пилотных регионов по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, реализуемого под эгидой Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.В регионе продолжается реализация проекта по внедрению дуального обучения. Сегодня в эту систему включены 1384 студента из 35 профессиональных образовательных организаций и 183 предприятия (организации) региона.Начинает активно развиваться система наставничества. Этому способствует проведение конкурса по определению лучшего наставника среди сотрудников предприятий, участвующих в дуальной системе подготовки рабочих кадров.В Самарской области создано ядро современных научно-образовательных центров. Система высшего образования представлена национальным исследовательским университетом, двумя опорными вузами, опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера, профильными учреждениями высшего образования. Её ядро составляют 13 государственных вузов, а всего в губернии действуют 30 учреждений высшего образования. Всего в вузах области в настоящее время обучается более 100 тыс. студентов.В 2017 году Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings (QS), ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. В настоящий момент Самарский университет входит в число лучших вузов мира по версии сразу двух ведущих агентств (в сентябре 2016 года британский журнала Times Higher Education (THE) также включил Самарский университет в число 980 лучших научно-образовательных центров (группа 801-1000). В 2017 году Самарский университет переместился в группу 601-800 рейтинга. В 2018 году Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева существенно улучшил свое положение в рейтинге QS. За один год вуз, впервые включенный в рейтинг в 2017 году, переместился из группы 800+ на позиции с 701 по 750.С 2016 года Министерством образования и науки Российской Федерации проводится конкурсный отбор проектов программ развития, направленных на формирование опорных университетов в целях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день статус опорного университета получили Самарский государственный технический университет и Тольяттинский государственный университет. Самарский государственный медицинский университет стал опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский».В 2017 году по итогам конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования по созданию центров инновационного, технологического и социального развития регионов Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королёва, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет вошли в число победителей приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». Деятельность данных университетских центров будет заключаться в использовании потенциала исследований и разработок, обеспечении доступа к современным технологиям, развитии в регионах отраслей экономики знаний, создании предпосылок и условий для структурного обновления экономики.Вузы Самарской области активно взаимодействуют с предприятиями и органами власти региона. Одним из итогов данного взаимодействия стали результаты исследования «Оценка вклада региональных систем высшего образования в социально-экономическое развитие регионов России», проведённого в 2017 году Высшей школой экономики, где система высшего образования Самарской области отнесена к драйверам регионального развития.«Новый учебный год несёт в себе новые задачи, новые вызовы, — обратился к участникам педагогического собрания Владимир Пылёв. — В ближайшие дни помимо окружных и муниципальных августовских совещаний в каждой образовательной организации пройдут педагогические советы, родительские собрания. Это замечательная возможность привлечь широкие массы педагогического, родительского сообщества, наших ветеранов к обсуждению основных векторов развития нашей страны и Самарской области. Каждый участник будущих мероприятий должен понять, что задуманное мы сможем реализовать только при непосредственном участии всех заинтересованных сторон (населения, органов власти, работодателей, общественных организаций), что решение поставленных задач с максимальной степенью эффективности во многом зависит от слаженности наших совместных действий, что только в наших силах не только создать, но и успешно реализовать новую стратегию социально-экономического развития Самарской области – стратегию лидерства».В завершение пленарного заседания областной педагогической конференции Александр Нефёдов вручил работникам образования, достигшим больших результатов в труде, награды Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.