В Самаре состоялась Молодежная научно-практическая конференция «Самара цифровая 2018 – Поколение Z
11 октября 2018 16:30
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11 октября состоялась Молодежная научно-практическая конференция «Самара цифровая 2018 – Поколение Z.
Молодежный форум прошел в рамках международной научно-практической конференции «Самара цифровая 2018», одной из крупейших стартап-конференций для технологических предпринимателей.
Октябрьский форум поставил своей целью привлечение молодежи к обсуждению вопросов развития нашего города на основе цифровых технологий, их создания и использования в повседневной жизни людей. «Самара Цифровая 2018 – Поколение Z» стала объединенной площадкой для обмена опытом и идеями между разными поколениями, содействия продвижению IT-проектов, выявления одаренных и талантливых студентов, помощи в реализации их потенциала и трудоустройстве в крупнейших компаниях, а также стимулирования изучения новым поколением IT-технологий с целью дальнейшего применения знаний в различных областях.
В преддверии конференции в СамГУПСе прошли предварительные слушания докладов, где все заинтересованные данным направлением могли представить свои разработки. Тема среди студентов оказалось очень популярна. Было представлено около 20 докладов и тех. разработок. Преподаватели и практики, присутствующие на слушаниях, давали конструктивные советы по презентациям: как представить
свои разработки, сделать их востребованными обществом, поймать сиюминутно меняющийся спрос на рынке, окупить.
Открыла форум проникновенная песня Parler a mon pere («Поговорить с отцом») в исполнении студентки СамГУПС, символизирующая связь поколений как основную идею мероприятия. С приветственным словом к гостям и участникам обратились организаторы конференции: директор НОЦ «Развитие», профессор кафедры «Электрический транспорт» Самарского государственного университета путей сообщения Иван Константинович Андрончев; проректор по учебной работе и международным связям Самарского государственного университета путей
сообщения, к.т.н., доцент Максим Алексеевич Гаранин; эксперты комиссий проекта государственной региональной программы «Самара Цифровая» проф. Алексей Гаврилович Коваленко; проф. Лариса Викторовна Иваненко.
На форуме 11 октября были представлены самые интересные и актуальные (из представленных на предварительных слушаниях) доклады студентов, совместные разработки с преподавателями самарских ВУЗов: Система управления солнечной батареей По-53пр, Разработка автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха промышленных предприятий, Система управления парковкой (макет), Создание сервиса доставки питания для детей посредством технологий телемедицины, презентация мобильного приложения «Дорожный. Торговая площадка для бизнеса и пассажиров железнодорожного транспорта» и др.
«Samara-Digital» и в этот раз поддержала особую атмосферу живого общения. Бурные дискуссии вызвала тема окупаемости и финансирования проектов, применения их в реальной повседневной жизни. Конференцию посетило порядка 500 гостей: студенты, преподаватели ВУЗов, старшеклассники, общественные
деятели и представители власти, ученые-практики и предприниматели, передает пресс-служба СамГУПС.
Молодежный форум прошел в рамках международной научно-практической конференции «Самара цифровая 2018», одной из крупейших стартап-конференций для технологических предпринимателей.
Октябрьский форум поставил своей целью привлечение молодежи к обсуждению вопросов развития нашего города на основе цифровых технологий, их создания и использования в повседневной жизни людей. «Самара Цифровая 2018 – Поколение Z» стала объединенной площадкой для обмена опытом и идеями между разными поколениями, содействия продвижению IT-проектов, выявления одаренных и талантливых студентов, помощи в реализации их потенциала и трудоустройстве в крупнейших компаниях, а также стимулирования изучения новым поколением IT-технологий с целью дальнейшего применения знаний в различных областях.
В преддверии конференции в СамГУПСе прошли предварительные слушания докладов, где все заинтересованные данным направлением могли представить свои разработки. Тема среди студентов оказалось очень популярна. Было представлено около 20 докладов и тех. разработок. Преподаватели и практики, присутствующие на слушаниях, давали конструктивные советы по презентациям: как представить
свои разработки, сделать их востребованными обществом, поймать сиюминутно меняющийся спрос на рынке, окупить.
Открыла форум проникновенная песня Parler a mon pere («Поговорить с отцом») в исполнении студентки СамГУПС, символизирующая связь поколений как основную идею мероприятия. С приветственным словом к гостям и участникам обратились организаторы конференции: директор НОЦ «Развитие», профессор кафедры «Электрический транспорт» Самарского государственного университета путей сообщения Иван Константинович Андрончев; проректор по учебной работе и международным связям Самарского государственного университета путей
сообщения, к.т.н., доцент Максим Алексеевич Гаранин; эксперты комиссий проекта государственной региональной программы «Самара Цифровая» проф. Алексей Гаврилович Коваленко; проф. Лариса Викторовна Иваненко.
На форуме 11 октября были представлены самые интересные и актуальные (из представленных на предварительных слушаниях) доклады студентов, совместные разработки с преподавателями самарских ВУЗов: Система управления солнечной батареей По-53пр, Разработка автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха промышленных предприятий, Система управления парковкой (макет), Создание сервиса доставки питания для детей посредством технологий телемедицины, презентация мобильного приложения «Дорожный. Торговая площадка для бизнеса и пассажиров железнодорожного транспорта» и др.
«Samara-Digital» и в этот раз поддержала особую атмосферу живого общения. Бурные дискуссии вызвала тема окупаемости и финансирования проектов, применения их в реальной повседневной жизни. Конференцию посетило порядка 500 гостей: студенты, преподаватели ВУЗов, старшеклассники, общественные
деятели и представители власти, ученые-практики и предприниматели, передает пресс-служба СамГУПС.
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