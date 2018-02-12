В Самаре реализуется международный образовательный проект «Учительский десант – 2018»

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Уже по сложившейся традиции педагоги из Германии посетят уроки и внеклассные мероприятия самарских учителей, а затем самостоятельнопроведут занятия по латинскому, французскому и немецкому языкам, истории, химии, физике, математике на немецком языке для учеников гимназии.В рамках проекта пройдет установочная педагогическая конференция, на которой обсудят особенностей методики преподавания, познакомятся с отличительными чертами образовательных систем России и Германии.Также гости из Германии посетят детский оздоровительный лагерь «Космос», примут участие в проведении спортивных мероприятий имероприятий гимназического фестиваля «Диалог культур», в работе естественнонаучной школы и часов интересного общения. Состоятсявстречи с воспитанниками национальной воскресной школы «Надежда».16 февраля 2018 года в Гимназии № 4 подведут итоги проекта, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: about-planet.ru