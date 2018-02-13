В Самаре прошел педагогический форум "Образование-2018"
13 февраля 2018 22:20
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Модератором выступила депутат Государственной думы Надежда Колесникова. Среди гостей форума — митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, председатель регионального Совета ректоров Геннадий Котельников. С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров.
Руководитель области подчеркнул: учителя обладают уникальным даром — в каждом ученике они видят гения и прикладывают максимум усилий, чтобы сформировать достойную всесторонне развитую личность. По словам Дмитрия Азарова, самарское образование по праву считается передовым в стране. Подтверждение тому — яркие победы на тематических олимпиадах и на всероссийских конкурсах.
К слову, в рамках форума глава региона отметил благодарностями педагогов, ученики которых стали лауреатами Всероссийского конкурса сочинений "Россия, устремленная в будущее". Награду получила преподаватель русского языка и литературы тольяттинского лицея № 51 Надежда Князева. Сочинение ее ученика Никиты Рыжкова было признано одним из лучших. Также отметили двух лауреатов президентского конкурса — учителя сызранской школы № 19 Маргариту Куртяник и методиста СИПКРО Ольгу Ерофееву.
"Самарское образование — знак качества самой высшей пробы. Это было бы невозможно без вашего таланта, щедрости вашей души, без вашей готовности делится своим знаниями с каждым воспитанником", — обратился к педагогам Дмитрий Азаров.
Глава региона напомнил, что по инициативе президента России 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства. Намечены масштабные мероприятия, которые в итоге позволят создать максимально комфортные условия для самореализации дошкольников и школьников в творчестве, спорте, технических направлениях деятельности.
Также на федеральном уровне формируется качественно иная образовательная база, которая позволит оперативно реагировать на современные вызовы. Глава региона напомнил слова президента России о необходимости развивать новые отрасли, связанные с внедрением передовых цифровых и промышленных технологий, биоинженерией, роботизацией.
"Для нашей области, имеющей колоссальный потенциал в таких отраслях как машиностроение, авиационно-космическая, химическая промышленность, обладающей огромными возможностями в развитии электроники, цифровых технологий эти слова главы государства особенно актуальны. Но реализовывать эти замыслы возможно только при условии качественных изменений в системе образования", — сказал руководитель области.
Дмитрий Азаров отметил, что у региона неплохие стартовые позиции: дополнительным образованием охвачено 75% школьников, свыше 12% занимаются техническим творчеством. Стоит задача довести эту цифру до 20%, в том числе посредством масштабного оснащения школ современным оборудованием.
Отдельно Дмитрий Азаров остановился на воспитательных акцентах образования. По его мнению, чтобы воспитать разносторонне развитого человека, необходимо создавать условия для активного вовлечения подростков в социальную, духовную, культурную жизнь, развивать военно-патриотическое направление с применением современных методов. Глава региона подчеркнул: эта работа не должна вестись формально, для галочки.
В рамках форума "Образование — 2018" обсудили различные аспекты образования. Так, профессор, депутат губернской думы Галина Козловская рассказала о реализации партийного проекта "Единой России" "Детские сады — детям".
Чемпион мира по гандболу, учитель физкультуры тольяттинской школы № 34 Елена Паршкова говорила о физическом воспитании молодежи. Она заверила, что спорт это не минуты и секунды, это то, что формирует внутреннюю красоту, благородство, духовное богатство.
Представитель родительского сообщества Ксения Римм предложила свои подходы по взаимодействию школы и семьи. Она, в частности, заявила о необходимости активнее задействовать родителей в воспитании. "Надо действовать вместе", — выразила она общее мнение родительского сообщества.
"Воспитание детей — это главная задача государства, это главная задача семьи. Взаимодействие семьи, педагогов школы на современном этапе приобретает особое значение, — отметил, в свою очередь, спикер губдумы Виктор Сазонов. — Те предложения, которые сегодня звучали, те проблемы, которые вами были подняты — это проблемы из жизни. Это те проблемы, которые требуют своего разрешения".
В завершении Дмитрий Азаров заверил, что прозвучавшие на форуме предложения будут учтены при корректировке работы правительства, а некоторые идеи станут определяющими при формировании стратегии развития образовательной сферы региона.
Фото: vkonline.ru
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