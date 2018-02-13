В Самаре прошел педагогический форум "Образование-2018"

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Модератором выступила депутат Государственной думы Надежда Колесникова. Среди гостей форума —председатель Самарской губернской думы, председатель регионального Совета ректоров. С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава регионаРуководитель области подчеркнул: учителя обладают уникальным даром — в каждом ученике они видят гения и прикладывают максимум усилий, чтобы сформировать достойную всесторонне развитую личность. По словам Дмитрия Азарова, самарское образование по праву считается передовым в стране. Подтверждение тому — яркие победы на тематических олимпиадах и на всероссийских конкурсах.К слову, в рамках форума глава региона отметил благодарностями педагогов, ученики которых стали лауреатами Всероссийского конкурса сочинений "Россия, устремленная в будущее". Награду получила преподаватель русского языка и литературы тольяттинского лицея № 51 Надежда Князева. Сочинение ее ученика Никиты Рыжкова было признано одним из лучших. Также отметили двух лауреатов президентского конкурса — учителя сызранской школы № 19 Маргариту Куртяник и методиста СИПКРО Ольгу Ерофееву."Самарское образование — знак качества самой высшей пробы. Это было бы невозможно без вашего таланта, щедрости вашей души, без вашей готовности делится своим знаниями с каждым воспитанником", — обратился к педагогам Дмитрий Азаров.Глава региона напомнил, что по инициативе президента России 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства. Намечены масштабные мероприятия, которые в итоге позволят создать максимально комфортные условия для самореализации дошкольников и школьников в творчестве, спорте, технических направлениях деятельности.Также на федеральном уровне формируется качественно иная образовательная база, которая позволит оперативно реагировать на современные вызовы. Глава региона напомнил слова президента России о необходимости развивать новые отрасли, связанные с внедрением передовых цифровых и промышленных технологий, биоинженерией, роботизацией."Для нашей области, имеющей колоссальный потенциал в таких отраслях как машиностроение, авиационно-космическая, химическая промышленность, обладающей огромными возможностями в развитии электроники, цифровых технологий эти слова главы государства особенно актуальны. Но реализовывать эти замыслы возможно только при условии качественных изменений в системе образования", — сказал руководитель области.Дмитрий Азаров отметил, что у региона неплохие стартовые позиции: дополнительным образованием охвачено 75% школьников, свыше 12% занимаются техническим творчеством. Стоит задача довести эту цифру до 20%, в том числе посредством масштабного оснащения школ современным оборудованием.Отдельно Дмитрий Азаров остановился на воспитательных акцентах образования. По его мнению, чтобы воспитать разносторонне развитого человека, необходимо создавать условия для активного вовлечения подростков в социальную, духовную, культурную жизнь, развивать военно-патриотическое направление с применением современных методов. Глава региона подчеркнул: эта работа не должна вестись формально, для галочки.В рамках форума "Образование — 2018" обсудили различные аспекты образования. Так, профессор, депутат губернской думырассказала о реализации партийного проекта "Единой России" "Детские сады — детям".Чемпион мира по гандболу, учитель физкультуры тольяттинской школы № 34 Елена Паршкова говорила о физическом воспитании молодежи. Она заверила, что спорт это не минуты и секунды, это то, что формирует внутреннюю красоту, благородство, духовное богатство.Представитель родительского сообществапредложила свои подходы по взаимодействию школы и семьи. Она, в частности, заявила о необходимости активнее задействовать родителей в воспитании. "Надо действовать вместе", — выразила она общее мнение родительского сообщества."Воспитание детей — это главная задача государства, это главная задача семьи. Взаимодействие семьи, педагогов школы на современном этапе приобретает особое значение, — отметил, в свою очередь, спикер губдумы Виктор Сазонов. — Те предложения, которые сегодня звучали, те проблемы, которые вами были подняты — это проблемы из жизни. Это те проблемы, которые требуют своего разрешения".В завершении Дмитрий Азаров заверил, что прозвучавшие на форуме предложения будут учтены при корректировке работы правительства, а некоторые идеи станут определяющими при формировании стратегии развития образовательной сферы региона.Фото: vkonline.ru