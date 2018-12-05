В Самаре прошел открытый «Урок цифры»

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Акция представляет собой цикл необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».Открыли акцию «Урок цифры» в Самаре врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин и генеральный директор IT-компании «Вебзавод» Максим Ефремов.«Я вам немного завидую, потому что перед вами открывается новый, интересный и быстро меняющийся мир информационных технологий, в котором, уверен, вы сможете раскрыть все свои творческие способности. Правительство региона и самарские IT-компании нуждаются в высококвалифицированных специалистах в сфере высоких технологий», — отметил Станислав Казарин.Урок прошел в формате живого общения, школьников интересовали вопросы, связанные с цифровым миром. Есть ли будущее у технологий виртуальной реальности? Может ли искусственный интеллект испытывать чувства? Смогут ли в будущем спортсмены-люди соревноваться со спортсменами-роботами? Что такое цифровизация и как ее увидеть в повседневной жизни? На эти вопросы гости Самарского технического лицея пытались ответить в неформальной обстановке и признали, что уровень понимания проблематики нынешнего информационного общества у школьников весьма высокий.«Участие в «Уроке цифры» позволяет каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме, и это очень полезно», — считает Максим Ефремов.«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже известной многим ежегодной акции «Час Кода», которая проводилась в российских школах с 2014 по 2017 гг. При этом охват обучения — общее количество вовлеченных регионов, количество уроков и их темы — будет существенно расширен.Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.RuGroup, а также Университет НТИ «20.35» и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».Справка4 декабря 2018 года, в День информатики, исполнилось 70 лет с момента регистрации первого советского патента на автоматическую цифровую ЭВМ. Авторское свидетельство № 10475 было выдано Государственным комитетом Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство членам-корреспондентам АН СССР доктору технических наук Исааку Семеновичу Бруку и инженеру Баширу Искандеровичу Рамееву. Таким образом в СССР начались практические работы по созданию ЭВМ, передает пресс-служба облправительства.