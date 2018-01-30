В Самаре пройдут XII Всероссийские юношеские научные чтения имени С.П. Королёва

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Традиционно в работе Чтений принимают участие ученые и представители предприятий ракетно-космической отрасли: Герой Социалистического Труда, член-корреспондент РАН, заместитель генерального конструктора по испытаниям РКЦ "Прогресс" Геннадий Аншаков, заместитель генерального конструктора по научной работе РКЦ "Прогресс" Евгений Космодемьянский, президент Международной ассоциации участников космической деятельности Виктор Кривопусков, руководитель направления Центра общественных коммуникаций Роскосмоса Михаил Богомолкин, летчик-космонавт, а также ученые и преподаватели нашего университета.Всего было подано около 600 заявок, из 23 регионов РФ отобрано для защиты 198 работ, авторы которых приезжают в Самару. На чтения также приедет делегация из Армении, а школьники из Боливии и Казахстана будут защищать свои проекты в онлайн режиме.Лауреаты чтений отправятся в "Артек", а старшеклассники получат дополнительные баллы к ЕГЭ в виде индивидуальных достижений при поступлении в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, сообщает пресс-служба Самарского университета.