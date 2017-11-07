В Самаре пройдет финал областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект-63»

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Участниками фестиваля являются студенты и учащиеся – члены интеллектуальных команд вузов, ссузов, лицеев, общеобразовательных школ и гимназий. Каждая команда состоит из 6 человек.Цель мероприятия – популяризация интеллектуальных соревнований как эффективной формы интеллектуальной самореализации молодежиФестиваль состоит из серии интеллектуальных игр и включает 2 основных этапа:1. Отборочный этап - отборочные соревнования в муниципальных образованиях Самарской области. В отборочных соревнованиях участвуют более 1000 человек, 150 команд, около 20 муниципальных образований Самарской области. Победители отборочных игр участвуют в Финале.2. Финал фестиваля - проводится в г.о.Самара по четырем номинациям:- общеобразовательные школы и гимназии;- лицеи;- ссузы;- вузы.Каждая игра команд эрудитов (отборочная, финальная) состоит из 10 туров по 3-7 вопросов в каждом.Задания составляются в формате игр: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», малых игр: «Путаница» (на знание русских пословиц), «Эрудит-лото» «Государства и города»; «Тематические вопросы» (география, история, биология, искусство, литература, культура и т.п.); «Мысли великих»; «Сверьте даты»; «Один из трех» и др.Значение – проведение фестиваля «Интеллект 63» содействует развитию и распространению интеллектуальных игр в муниципальных образованиях Самарской области. Участие молодежи в интеллектуальных соревнованиях, способствует активизации накопленных в процессе учебы знаний, развитию логического мышления, повышению мотивации к познавательной деятельности. Командная форма игрыразвивает навыки межличностного общения, выявляет и закрепляет у молодых людей лидерские качества.Подробное расписание игр:11 ноября 2017 г.– общеобразовательные школы и гимназии – 11:00;– ссузы – 14:00;12 ноября 2017 г.– вузы и лицеи – 11:00, сообщает пресс-служба облправительства.