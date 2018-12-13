В Самаре пройдет Всероссийский семинар «Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» как средство повышения квалификации педагогов»

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Организатором мероприятия выступает Самарская региональная общественная организация «Клуб «Учитель года» при поддержке Администрации Губернатора Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, областного комитета профсоюзов работников образования и науки Самарской области, Департамента образования Администрации городского округа Самара, Общественной палаты городского округа Самара.В семинаре примут участие делегации из Самарской, Московской, Оренбургской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Чеченской республики, а также республики Крым, Башкортостан, Саха, Калмыкия.Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы. Также в программе семинара запланированы мастер-классы абсолютных победителей всероссийского конкурса «Учитель года» разных лет, передает пресс-служба горадминистрации.