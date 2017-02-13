В Самаре пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
13 февраля 2017 11:16
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14 февраля, во вторник, в 10.00 на базе Самарского регионального центра для одаренных детей (г. Самара, ул. Черемшанская, д. 70) пройдет ЕГЭ по русскому языку для родителей выпускников.
Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», организованной по инициативе Рособрнадзора.
Целью акции является знакомство родителей с особенностями проведения единого государственного экзамена. Папы и мамы пройдут процедуру допуска в пункт проведения экзамена, инструктаж участника, после чего заполнят бланки и приступят к написанию типового ЕГЭ по русскому языку.
После сдачи экзамена родители смогут задать все интересующие их вопросы представителям министерства образования и науки Самарской области, отвечающим за проведение ЕГЭ, сообщает пресс-служба облправительства.
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