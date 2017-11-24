В Самаре проходит межрегиональная конференция по квалификации в образовании

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23 ноября в Самаре открылась двухдневная межрегиональная конференция «Образование и Национальная система квалификаций России: региональное измерение». Слова приветствия врио министра образования и науки Самарской области к участникам конференции, а среди них более 200 специалистов со всей страны.Внедрение профессиональных стандартов и независимой оцени квалификаций - это новый вызов для системы образования, которая до сих пор ориентировалась на освоение образовательной программы, а не квалификации.Самарская область в числе первых стала учитывать качество кадрового потенциала как существенный фактор социально-экономического развития региона. В 1997 году министерством образования и науки Самарской области был создан Центр профессионального образования. Он фактически стал посредником между рынком труда и отраслью образования. С 2016 года Центр профессионального образования выполняет функции Регионального методического центра по профессиональным квалификациям Самарской области.Так, благодаря эффективному взаимодействию методического центра и профильных министерств с работодателями, Ассоциация «Поволжский межрегиональный центр оценки и развития квалификаций «Ладья» получила аттестат соответствия Совета по профессиональным квалификациям в области ракетной техники и космической деятельности. 23 ноября состоялся первый квалификационный экзамен, в котором приняли участие семь инженеров-конструкторов АО «РКЦ «Прогресс». В общей сложности сертификацию в ближайшие дни пройдут 30 сотрудников лидера ракетно-космической отрасли страны, сообщает пресс-служба облправительства.