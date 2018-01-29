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Новости /  Общество /  Образование  

В Самаре подведут итоги конкурса «Школа года 2017: будущее начинается сегодня»

29 января 2018 18:21
163
Лучшие работы отличались широким охватом учащихся всех возрастных групп, использованием новых педагогических подходов и апробацией новых образовательных практик.
30 января 2018 года в 13.00 на базе автономной некоммерческой организации высшего образования Самарский университет
государственного управления «Международный институт рынка» состоится финал конкурса общеобразовательных учреждений городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня», где учреждения-победители представят презентацию своего проекта.

В конкурсе, проводимом в ноябре-декабре 2017 года, приняли участие 149 муниципальных общеобразовательных учреждений Самары. Представленные проекты Дней науки и техники в городских школах, были направлены на развитие мотивации, привлечение учащихся к
учебно-исследовательской деятельности, к изобретательству и к занятиям техническим творчеством. Лучшие работы отличались широким охватом учащихся всех возрастных групп, использованием новых педагогических подходов и апробацией новых образовательных практик.

Например, интерактивная школа «Юные Эйнштейны», интерактивная квест-игра «Путь в неизведанное», День научного кино, интерактивная игра «На Орбите», викторина «Юный конструктор», мастер-классы по робототехнике и 3D моделированию и т.д.

В копилке школ активно применялись встречи с учеными, конструкторами, изобретателями и инженерами, экскурсии на предприятия
города.

Победители в номинациях конкурса общеобразовательных учреждений городского округа Самара «Школа года 2017: будущее
начинается сегодня»:

1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б.Оводенко»
городского округа Самара в номинации «Школа гражданского воспитания»;
2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 72» городского округа Самара в номинации «Школа новых
возможностей»;
3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9» городского округа Самара в номинации «Школа — ВУЗ —
Предприятие».
4. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени
Героя Советского Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара в номинации «Школа политической культуры»;
5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 29» городского округа Самара в номинации «Лучший проект
школьного мероприятия научно-технической направленности»;
6. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Самарский лицей информационных технологий» городского округа Самара в номинации «Школа инженерного мышления»;
7. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа Самара в номинации «Школа в содружестве с учреждением дополнительного образования»;
8. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Перспектива» городского округа Самара в номинации «От
теории к практике», сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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