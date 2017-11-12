В Самаре назвали имя главного «Студента года 2017»
12 ноября 2017 22:38
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Социум
12 ноября 2017 20:45
Социум
226
12 ноября 2017 15:41
В благодарность за участие и сознательную позицию против пьянства на дорогах водители получили в подарок жидкости для стеклоомывателей и ароматизаторы... Социум
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12 ноября 2017 13:36
Ангел, расправив крылья, держит на руках младенца. Социум
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Здравоохранение
11 ноября 2017 10:57
Сауна снижает риск высокого кровяного давления. Здравоохранение
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10 ноября 2017 17:53
Алкоголизм - это очень большая проблема современного общества. Поэтому с этим недугом обязательно нужно бороться. Здравоохранение
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10 ноября 2017 15:48
Руководство службы скорой помощи признает, что своевременность прибытия медиков на вызов в целом пока не достигнута в полной мере, параметр ожидания бывает... Здравоохранение
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Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
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17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
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28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
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Туризм
10 ноября 2017 11:45
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
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8 ноября 2017 09:23
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
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5 ноября 2017 11:12
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
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Образование
12 ноября 2017 22:38
Образование
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10 ноября 2017 14:52
Данный конкурс является уникальным в своем роде, так как предполагает не только представление учебно-методических материалов и подготовку портфолио, но... Образование
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10 ноября 2017 11:09
Поезд привезет в Самару более 300 сызранских школьников. Образование
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Культура
11 ноября 2017 10:39
Тема мероприятия тему «Стереотипы о Франции. Оборотная сторона». Культура
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10 ноября 2017 15:24
Эфир третьей программы можно увидеть в субботу в 19:00 по московскому времени на телеканале «Россия-Культура» и поддержать нашу землячку. Культура
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10 ноября 2017 09:48
Рейтинг составлен по результатам посещений туристами резиденций Главных Зимних Дедов. Культура
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Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
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3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
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Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
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8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
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6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
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29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
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22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
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28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
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Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
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17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
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13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
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6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
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1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
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Мероприятия