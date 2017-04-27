В Самаре наградят самые творческие ссузы области

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28 апреля в 17:00 в ДК «Современник» (ул. Советской Армии, 219) начнется гала-концерт открытого городского фестиваля «Веснушка – 2017» - одно из самых ярких событий в студенческой жизни учащихся ссузов. Именно там будут названы самые творческие профессиональные образовательные организации области.Сюжет концерта основывается на событии, случившимся во время проведения обыкновенного субботника. Привычный процесс уборки территории превращается в удивительное приключение из-за необыкновенной находки. Зритель увидит 16 студенческих номеров, связывать которые будет история загадочной игры. Завершится она награждением победителей фестиваля «Веснушка – 2017». Призами станут сертификаты на покупку техники, которая в будущем поможет студентам создавать еще более эффектные концерты. Лучших участников фестиваля определяли профессиональные члены жюри. Были выбраны лауреаты 1, 2 и 3 степени, а также – гран- при, которых назовут на концерте. Кроме того в рамках гала-концерта будут награждены дипломанты и лауреаты «Веснушки – 2017», которых члены жюри выбирали на протяжении всего фестиваля.