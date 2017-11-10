В Самаре наградят победителей конкурса педагогов, работающих с детьми с ОВЗ

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В праздничном концерте выступят творческие коллективы Самарского социально-педагогического колледжа, детской музыкальной школы №9 им. Г.В. Беляева.В конкурсе приняли участие 84 педагога из 60 образовательных учреждений Самарской области.Конкурс профессионального мастерства педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проводился по 7-ти номинациям: «Воспитатель», «Психолог», «Логопед», «Дефектолог», «Специалист по раннему развитию», «Специалист по раннему развитию», «Специалист по художественно-эстетическому развитию», «Специалист по физкультурно-оздоровительному развитию».32 участника прошли на очный тур. В очном туре участники показали «Визитную карточку», «Открытое занятие», «Родительское собрание».Данный конкурс является уникальным в своем роде, так как предполагает не только представление учебно-методических материалов и подготовку портфолио, но и личное выступление участников. На территории Самарской области это единственный конкурс такого рода.Основными целями и задачами конкурса являются повышение профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, повышение престижа педагогической профессии, формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, распространение новых образовательных технологий, оригинальных методик преподавания и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение диапазона профессионального общения, сообщает пресс-служба облправительства.