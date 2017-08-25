В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа

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В Самаре планируют провести реконструкцию пяти зданий для размещения в них детских садов, построить два новых сада, а также пять современных общеобразовательных школ, одна из которых расположится на территории бывшего завода ЗиМ. Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года. В ней смогут одновременно обучаться полторы тысячи ребят. Информация об этом прозвучала на традиционном августовском форуме «Итоги и перспективы развития системы образования г.о. Самара».Кроме того, уже в этом году будет завершен капитальный ремонт в нескольких образовательных учреждениях. Среди ремонтируемых объектов – здание Авиационного лицея, которое было закрыто из-за аварийного состояния в 2013 году. Также в качестве подарка к 25-летия Медико-технического лицея городские власти выделили средства на строительство пристроя к основному зданию на 100 мест.Удалось Ааминистрации решить и вопрос, связанный со строительством бассейна на территории школы №127 в поселке Управленческий. Напомним, что окончания строительства бассейна при школе ждали с 2004 года. Тогда из-за халатности рабочих и недостатка финансирования объект был заморожен. В настоящее время все работы завершены, и уже 1 сентября школьники смогут посетить новый спортивный объект, сообщает сайт администрации Самары.