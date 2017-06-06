В Самаре на конференции работников АСИ (АСИ СамГТУ) принято решение об отделении от СамГТУ
6 июня 2017 14:58
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При этом директор АСИ М.И. Бальзанников отметил, что процедура отделения регулируется нормами существующего законодательства и провести её возможно, хоть и трудно.
Следующим этапом действий за восстановление самостоятельности архитектурно-строительного образования станет обращение руководства АСИ в высшие административные инстанции, сформированное на основе решения, принятого на данной конференции. Цель этого обращения – привлечь внимание министерства образования и науки Российской Федерации к решению вопроса по ходатайству коллектива АСИ об отделении АСИ от СамГТУ.
Важность решения, принятого на конференции трудовым коллективом АСИ, невозможно переоценить: оно не только демонстрирует сплоченность и принципиальность работников института, но и является важнейшим элементом правовой базы, на основе которой может начаться процесс отделения структурного подразделения (АСИ) от СамГТУ.
Фото 163gorod.ru
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