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Новости /  Общество /  Образование  

В Самаре на конференции работников АСИ (АСИ СамГТУ) принято решение об отделении от СамГТУ

6 июня 2017 14:58
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Из 89 делегатов, принявших участие в конференции, 86 проголосовало за отделение от СамГТУ и восстановление автономии архитектурно-строительного вуза.
5 июня состоялась конференция работников АСИ. Главным и по-существу единственным вопросом повестки было отделение АСИ от СамГТУ. Из 89 делегатов, принявших участие в конференции, 86 проголосовало за отделение от СамГТУ и восстановление автономии архитектурно-строительного вуза.

При этом директор АСИ М.И. Бальзанников отметил, что процедура отделения регулируется нормами существующего законодательства и провести её возможно, хоть и трудно.

Следующим этапом действий за восстановление самостоятельности архитектурно-строительного образования станет обращение руководства АСИ в высшие административные инстанции, сформированное на основе решения, принятого на данной конференции. Цель этого обращения – привлечь внимание министерства образования и науки Российской Федерации к решению вопроса по ходатайству коллектива АСИ об отделении АСИ от СамГТУ.

Важность решения, принятого на конференции трудовым коллективом АСИ, невозможно переоценить: оно не только демонстрирует сплоченность и принципиальность работников института, но и является важнейшим элементом правовой базы, на основе которой может начаться процесс отделения структурного подразделения (АСИ) от СамГТУ.  


Фото 163gorod.ru
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Комментарии



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