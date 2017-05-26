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В Самаре ликвидируют АСИ. Структурные подразделения АСИ получат больше полномочий

26 мая 2017 16:07
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Соответствующее решение было принято сегодня Ученым советом СамГТУ.
Как сообщает samgtu.ru, все структурные подразделения архитектурно-строительного направления стали самостоятельными. На заседании ученого совета СамГТУ, который состоялся 26 мая 2017 года, принято решение об изменении структуры СамГТУ.

В этот вопрос повестки включена реорганизация редакционно-издательского отдела АСИ СамГТУ путем присоединения к аналогичному подразделению Политеха, а также вопрос о выделении факультетов, общеобразовательного архитектурно-технического лицея, межвузовской кафедры «Информационные и развивающие образовательные системы и технологии» АСИ СамГТУ из архитектурно-строительного института в качестве самостоятельных структурных подразделений вуза, об изменении статуса факультетов в части расширения полномочий и о ликвидации АСИ.

«В архитектурно-строительном институте произошел ряд событий, вопиющих и странных для нашего дружного коллектива, — отметил ректор Дмитрий Быков в начале заседания. — Эти процессы направлены на торможение развития опорного вуза. Саботаж исполнения решений ученого совета — это граница, которую переходить нельзя. Но несмотря ни на что, мы будем продолжать реорганизацию в соответствии с принятой программой развития нашего опорного вуза, чьих бы личных интересов она не затрагивала».

Директор АСИ СамГТУ Михаил Бальзанников выступил с предложением исключить из повестки заседания вопрос об изменении структуры вуза. Большинство членов ученого совета проголосовали за то, чтобы оставить вопрос в повестке заседания.

«Нам нужны единые технологии работы по всем внутренним процессам — все лучшее, что есть у подразделений, мы возьмем на вооружение. Мы собрались для того, чтобы объединяться, а не разделяться, — подчеркнул Быков. —
Мы предлагаем сделать факультеты АСИ самостоятельными структурами, чтобы у каждого из них был ученый совет, как в Политехе. Факультеты сами будут выбирать преподавателей, доцентов, профессоров. Это нужно сделать для того, чтобы сотрудники могли напрямую контактировать со всеми службами университета и активно участвовать в программе развития, не согласовывая каждый шаг с руководством архитектурно-строительного института. У каждого факультета своя специфика, поэтому мы пересмотрим положение о факультетах и при необходимости внесем изменения».

По словам ректора, блокирование приказов ректора и саботаж решений ученого совета в первую очередь связан с финансами. «Все шло хорошо, пока я не принял решение о ликвидации лицевого счета АСИ и слиянии финансов университета», — заявил он.

На заседании ученого совета Политеха присутствовали 68 членов из 74. Решение принято большинством голосов: «за» проголосовали 57 членов ученого совета, «против» — 9, воздержались двое.

Владимир Калашников, президент Политеха, академик РАРАН, высказал свою точку зрения: «Приказы ректора, связанные с объединением, блокируются уже полтора года. Дмитрий Евгеньевич сдержал слово — сохранил архитектурно-строительный институт, бывшего ректора оставил его директором. Хотя так не делается — сначала присылают комиссию, которая рассматривает финансовое состояние университета. У АСИ не хватает докторов наук, чтобы самостоятельно пройти аккредитацию. У Бальзанникова было время, чтобы искоренить негатив, который накопился за годы его правления институтом. А теперь аудит покажет, кто кого обманывает».

Фото Георгий Портнов 
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