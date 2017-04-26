В Самаре идет прием заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2017»

154

Конкурс по присуждению Премии «Студент года» - один из самых престижных конкурсов области, посвященных достижениям студенчества, который зарекомендовал себя в качестве площадки для дальнейшего развития студентов и карьерного роста. Это подтверждается успехами победителей конкурса прошлых лет. Так, Кристина Попова, которая получила гран-при конкурса, сегодня возглавляет молодежный форум «iВолга», а победитель в номинации «Интеллект года» Александр Токар является председателем молодежного Правительства Самарской области.Конкурс проходит в нескольких номинациях: «Гран-при «Студент года - 2017»»; «Студенческая творческая личность года»; «Студенческий творческий коллектив года»; «Спортсмен года»; «Спортивная команда года»; «Журналист года»; «Студенческое СМИ года»; «Доброволец года»; «Студенческий лидер вуза»; «Интеллект года»; «Студенческий лидер ссуза» и «Молодой профессионал года».Лауреатов выбирают в 2 этапа:- заочный - молодые люди демонстрируют свое портфолио конкурсной комиссии (портфолио необходимо присылать на электронную почту: studentgoda63@gmail.com);- очный - студенты рассказывают о своих достижениях членам жюри лично.Подать заявку на участие можно до 12 мая 2017 года. Для этого студентам необходимо собрать портфолио своих достижений, принести его в Самарский Дом молодежи (пр. Ленина, 3) и отправить электронный вариант на почту: studentgoda63@gmail.com.Стать участником могут студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и объединений, молодежных организаций, за плечами которых уже есть достижения в различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности.Оценивать участников будет профессиональное жюри.Победители и лауреаты конкурса будут награждены в рамках торжественной церемонии в МТЛ «Арена», сообщает пресс-служба администрации Самары.