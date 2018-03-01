В Самаре для родителей была организована пробная сдача ЕГЭ

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Врио министра образования и науки Самарской области вместе с родителями принял участие в акции. По словам Владимира Александровича, благодаря данной акции повышается информированность пап и мам выпускников об особенностях экзаменационных процедур. «Родители на собственном опыте могут убедиться в том, что ЕГЭ – это обычная проверочная работа, содержащая стандартные для школьной программы задания», – рассказал врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев.Владимир Пылев напомнил, что недавно наш президент Владимир Владимирович Путин дал положительную оценку системе ЕГЭ, отметив, что она уравнивает всех поступающих в высшие учебные заведения и, в целом работает достаточно эффективно. Главный плюс президент видит в том, что у школьников не из столичных городов появился шанс поступить учиться в вузы в крупные города, а количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ.Напомним, старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» был дан заместителем министра образования и науки РФ – руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым 19 февраля в Симферополе. 20 февраля акцию провели еще около 60 регионов России, в остальных подобные мероприятия прошли до конца февраля, сообщает пресс-служма минобразования и науки Самарской области.Фото: сообщает пресс-служма минобразования и науки Самарской области