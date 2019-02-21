​​В СамГУПС презентуют инновационные материалы для хранения газообразного топлива

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Самарский государственный университет путей сообщения, совместно с Международным научно-исследовательским центром по теоретическому материаловедению, 22 февраля организует форум «Теоретическое материаловедение». Встреча состоится в рамках научного марафона СамГУПС, который пройдет с 18 по 22 февраля включительно.Участники научного форума рассмотрят современные мировые тенденций в области создания новых материалов. Тополого-геометрические и квантово-механические методы моделирования материалов, развиваемые МНИЦТМ, а также современное состояние теории и синтеза метало-органических каркасов (metal-organic frameworks, MOF) в Самаре, являющегося быстро развивающимся направлением современного мирового материаловедения. Эти технологии позволяют создавать материалы MOF для катализа, разделения веществ, хранения газообразного топлива. Еще одним направлением центра являются научные изыскания, основанные на кристаллографии атомной структуры твердотельного вещества для получения новых электролитов, используемых в аккумуляторах следующего поколения.На встрече планируются выступления трех докладчиков: доктора Тилманна Лейсеганга из института экспериментальной физики Фрайберга, доктора химический наук директора Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению СГТУ Владислава Блатова, а также зав. лабораторией синтеза новых материалов Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению СГТУ Евгения Александрова, передает пресс-служба СамГУПС. ​